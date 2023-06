Paura in campagna, anziano va a raccogliere origano e si perde: ritrovato dopo 4 ore

Preoccupazione per l'uomo, che da Caltanissetta era giunto con un amico nelle campagne di Racalmuto.

Brutta disavventura per un anziano a Racalmuto, in provincia di Agrigento, che si è perso in campagna mentre raccoglieva origano assieme a un amico.

La vicenda si è conclusa fortunatamente nel migliore dei modi grazie all’intervento dei carabinieri, che lo hanno ritrovato sano e salvo.

Anziano perso in campagna a Racalmuto, le ricerche

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo – un pensionato di Caltanissetta – si era recato a raccogliere origano assieme a un amico (anche lui anziano e residente a Caltanissetta) tra le campagne di monte Castelluccio. A un certo punto, però, si sarebbe smarrito. Intorno alle ore 12, i carabinieri di Racalmuto e di Canicattì sono intervenuti in seguito alla richiesta d’aiuto.

I militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare il malcapitato nei pressi di un vigneto di contrada Castelluccio dopo circa 4 ore di ricerche. Al momento del ritrovamento, pare che l’anziano fosse in forte stato confusionale. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118, che hanno trasferito il pensionato nisseno in ospedale per gli accertamenti di rito.

Immagine di repertorio