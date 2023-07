Anziano scomparso nell’Agrigentino, ritrovato dopo alcune ore: “Grazie a chi lo ha cercato”

Ritrovato l'anziano scomparso ieri a Siculiana. L'annuncio del primo cittadino: "Una bella notizia, grazie a chi ha collaborato".

Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche del signor Tabbone, anziano che era scomparso nel nulla a Siculiana (provincia di Agrigento) nella mattinata di ieri, mercoledì 19 luglio. L’uomo, infatti, è stato ritrovato in serata. Le sue condizioni di salute sarebbero buone.

A dare notizia del ritrovamento dell’uomo è stato il sindaco di Siculiana, Giuseppe Zambito, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

“Grande solidarietà della comunità”

“Una bella notizia: il signor Tabbone è stato ritrovato, in questo momento stanno intervenendo gli operatori sanitari per verificare il suo stato di salute”, ha scritto il primo cittadino.

“Grazie al Comandante e alla locale caserma dei carabinieri, alla polizia locale e ai volontari della locale protezione civile per lo straordinario lavoro. Grazie a tutta la comunità che ha manifestato grande solidarietà”.

In precedenza era stato lo stesso sindaco di Siculiana a lanciare un appello attraverso i social per favorire le ricerche dell’uomo. L’anziano, sofferente di Alzheimer, era stato visto per l’ultima volta attorno alle 13 di ieri in zona Calvario.

Fonte foto: Facebook – Peppe Zambito Sindaco