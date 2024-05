Aragona, furto in un’azienda: sottratti attrezzi

In un'azienda che produce infissi di Aragona, in provincia di Agrigento, è avvenuto un furto all'interno del capannone usato quale deposito.

In un’azienda che produce infissi di Aragona, in provincia di Agrigento, è avvenuto un furto all’interno del capannone usato quale deposito. I soggetti hanno tagliato una rete metallica e trafugato attrezzi differenti come saldatrici, martelli e seghe elettriche. Avrebbero agito diverse persone creando un foro nella recinzione che delimita l’impresa. Il bottino aggirerebbe intorno a più di 5mila euro. Presentata una denuncia ai Carabinieri. Gli inquirenti controllano i sistemi di videosorveglianza. Aperto un fascicolo a carico di ignoti dalla Procura della Repubblica.