L’area artigianale di Troina in fase di espansione

Cinque nuovi lotti sono stati messi a bando all’interno della zona produttiva intitolata a Libero Grassi. Una grande opportunità per gli imprenditori che potranno anche sfruttare la Zes

TROINA (EN) – Il Comune ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione di cinque lotti all’interno dell’area produttiva Libero Grassi, più comunemente conosciuta come zona artigianale. I cinque lotti hanno delle metrature che variano da un minimo di 250 mq a un massimo di 750 mq e sono suscettibili di rispondere alle varie esigenze produttive degli operatori economici che vorranno sfruttare questa possibilità.

In seguito all’approvazione definitiva del nuovo Piano regolatore generale (Prg), nel maggio del 2022, con apposita deliberazione, il Consiglio comunale ha approvato le nuove Norme tecniche di attuazione (Nta) del Piano per gli insediamenti produttivi (Pip), adeguando il vecchio regolamento dell’area artigianale alle nuove disposizioni dello strumento urbanistico, rendendolo da una parte più snello e semplice e, dall’altra, eliminando alcuni vincoli previsti dalle vecchie disposizioni e aprendo così la vecchia area artigianale anche a nuovi insediamenti produttivi, di natura non necessariamente artigianale.

Dal 2019 inoltre, a seguito di apposito bando regionale cui ha partecipato il Comune, l’area è rientrata nelle Zone economiche speciali (Zes) della Sicilia Orientale e, con l’insediamento della struttura commissariale, il Comune ha redatto un progetto, dell’importo di tre milioni di euro, per l’ammodernamento delle infrastrutture dell’area, che è già stato ceduto al commissario per la Zes Sicilia Orientale con apposita convenzione, ed è in attesa di essere finanziato.

Tutto ciò, come evidenziato dall’Amministrazione comunale, rende non solo appetibili gli investimenti sui nuovi lotti, ma anche la possibilità di ampliamento o di subentro di nuove attività negli opifici esistenti e di nuovi investimenti, consentendo così alle imprese di accedere a importanti agevolazioni di natura burocratica, fiscale, contributiva ed economica.

“Il bando per l’assegnazione dei nuovi lotti – ha affermato l’assessore alle Attività produttive Giuseppe Schillaci – è un ultimo tassello che, dopo le Zes e l’adeguamento dei regolamenti al nuovo Prg, abbiamo voluto emanare prima della fine del nostro mandato. Un lavoro non facile, soprattutto per quanto attiene l’ingresso nelle Zes, che abbiamo fortemente voluto e cercato, consapevoli dell’importanza di una prospettiva per le imprese già insediate e per quelle nuove che vorranno insediarsi”.

“Abbiamo registrato un notevole interesse – ha concluso – da parte di diversi imprenditori e ci auguriamo, quindi, che il lavoro fatto in questi anni possa consentire alla zona artigianale Libero Grassi di avere una nuova vita, diventando un centro nevralgico per il rilancio produttivo ed economico del nostro territorio”.

Il bando e la relativa modulistica, che dovranno essere consegnate entro e non oltre il 12 maggio prossimo, sono scaricabili dal sito istituzione dell’Ente, direttamente dall’Albo pretorio, oppure dalla sezione News, Bandi, Avvisi e Concorsi.