Aree industriali in Sicilia, al via il piano di dismissione del patrimonio immobiliare

Parte la dismissione del patrimonio immobiliare dei consorzi Asi, le aree di sviluppo industriale in liquidazione da più di dieci anni in Sicilia

Parte la dismissione del patrimonio immobiliare dei consorzi Asi, le aree di sviluppo industriale in liquidazione da più di dieci anni in Sicilia. Questa volta sembra quella giusta con il commissario liquidatore delle Asi dell’area orientale, Giovanni Ilarda, che ha già firmato il bando per la vendita dei primi cinque lotti a Ragusa. “Per le imprese siciliane finisce un’attesa durata più di dieci anni”, commenta Ilarda, “un’attesa che è iniziata nel 2102, anno nel quale i Consorzi siciliani sono stati posti in liquidazione”. Il processo è partito nel 2012 con la prima riforma che avviava la liquidazione dei consorzi Asi.

In vendita 160 ettari

Nel frattempo sono intervenute diverse leggi e diversi commissari hanno provato a mettere mano alla vendita, ma senza successo. In tutto sono 160 ettari (tra la parte occidentale e quella orientale dell’Isola) in vendita; 100 di questi ricadono in zone Zes, ovvero zone con la possibilità di agevolazioni fiscali e burocratiche per chi si vuole insediare. L’attuale commissario dell’Irsap (l’ente nato dalle ceneri dei vecchi consorzi), Marcello Gualdani aveva riunito all’inizio del suo mandato attorno ad un tavolo i commissari liquidatori Asi della Sicilia orientale: oltre ad Ilarda (Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina) anche Michele Cimino che ha competenza sull’area occidentale (Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Gela) per stabilire e condividere i criteri unici di vendita dei beni immobili dei consorzi Asi in liquidazione dell’Isola dando una accelerazione al processo. Intanto stabilendo il prezzo di base d’asta per i diversi lotti.

Il prezzo a base d’asta

Si va dai sette euro al metro quadrato dei terreni in zone Asi meno pregiati fino ai 90 di quelli con più valore (alcuni lotti della zona industriale di Brancaccio ad esempio). Gli uffici della Regione stimano una media di prezzo di circa 35 euro al metro quadrato che potrebbe portare ad incassare, in maniera teorica, almeno 50 milioni di euro dalla vendita “Si tratta del primo step”, prosegue Ilarda, “di un progetto strategico finalizzato al recupero delle risorse necessarie per ripianare le passività accumulate nel corso degli anni, ma attraverso il quale ho anche perseguito l’obiettivo di dare un contributo alla crescita economica del territorio e alla creazione di nuove occasioni di lavoro”.

Il bando di gara

“Un’attenzione particolare”, aggiunge ancora Ilarda, “nell’assegnazione dei punteggi è stata dedicata alle start up e alle imprese vittime di usura ed estorsioni, una scelta ben precisa, voluta per favorire le iniziative imprenditoriali innovative dei giovani e riaffermare i valori della legalità e della solidarietà di fronte a condotte criminali che danneggiano non solo chi ne rimane direttamente vittima, ma l’intero sistema economico e produttivo”. Il bando di gara e i documenti sono consultabili all’indirizzo internet www.asidisicilia.it, accedendo al portale di tutti Consorzi della Sicilia, prevedendo la gestione informatizzata dell’intero procedimento di gara.