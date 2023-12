Sconcerto nel mondo della TV: cuoco 24enne di Masterchef muore all’improvviso

Funestata da una tragica notizia l'edizione argentina di Masterchef

Noto al grande pubblico per avere partecipato all’edizione argentina di Masterchef, Ian D’Angelo, giovane cuoco 24enne è morto all’improvviso. Il suo cadavere è stato rinvenuto nella sua casa di Caseros, una cittadina vicina a Buenos Aires. Una scomparsa che ha letteralemnte sconvolta gli appassionati del programma oltre al mondo della televisione del Paese sudamericano. Secondo i media locali, gli inquirenti pensano che il ragazzo sia morto a causa di un infarto.

Il riscatto a Masterchef e il destino beffardo

Era stato fin da bambino che D’Angelo aveva dimostrato di avere un grande talento per la cucina e per l’arte culinaria. Diverse, prima di Mastechef, le partecipazioni ai reality show di cucina, come nel caso di The Great Kitchen Prize, dove aveva fatto conoscere al pubblico la sua vita e la sua infanzia difficile e dolorosa. Un vero riscatto il suo, considerati i tanti dolori già vissuti nella vita. Nel noto programma Ian aveva dato il meglio di sé piazzandosi al sesto posto in classifica. Purtroppo però, il destino avverso covava qualcosa di estremamente sinistro. I suoi familiari infatti, da qualche giorno hanno cominciato a preoccuparsi perché, ormai da ore, non avevano più notizie dal ragazzo che non rispondeva nemmeno al telefono. Timori che hanno purtroppo trovato riscontro quando, a trovarlo morto sul letto è stato un suo amico che, dopo la triste scoperta, ha chiamato subito i soccorsi.