MasterChef Italia 12, trionfa Edoardo in finale: ecco chi è il vincitore

Ha vissuto anche in Germania dove lavorava come rider per un servizio di delivery prima di dedicarsi alla sua reale passione

Edoardo Franco è il vincitore di MasterChef Italia 12. Sul podio, protagonisti della finalissima con il trionfatore, Thi Hue Dihn e Antonio ‘Bubu’ Gargiulo. Quarto classificato Mattia Tagetto, eliminato al termine del primo episodio della serata. Edoardo Franco, 26enne di Varese, è entrato a MasterChef come disoccupato. Ha vissuto anche in Germania dove lavorava come rider per un servizio di delivery prima di decidere, a causa anche di svariate disavventure sul lavoro, di licenziarsi per dedicarsi alla sua reale passione.

Il premio in gettoni d’oro

Con la vittoria nello show di Sky, Franco si aggiudica 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi, l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto.

L’ultima decisiva prova

Nel corso dell’ultima decisiva prova, i finalisti hanno potuto presentare il proprio menù ideato, sviluppato e realizzato in completa autonomia. Il risultato sono stati tre menù estremamente personali, in grado di raccontare le vite e le storie dei tre ragazzi, ma anche tutta la loro crescita vissuta grazie a MasterChef Italia, dall’arrivo timido ma promettente ai Live Cooking fino alla grintosa, emozionante e spettacolare finalissima. Nel descrivere il suo menù dal titolo ‘Tutto mondo’, ispirato dal titolo del murale realizzato da Keith Haring, il vincitore Edoardo dice: “Per me il cibo deve unire e non dividere, il mio intento è quindi quello di mettere d’accordo tutti e tre i giudici con un menù di sapori pensati per gli abitanti di tutto il mondo. I miei piatti sono il frutto delle mie esperienze e dei miei incontri passati, che si fondono con la mia creatività”.