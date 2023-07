Pistola rubata in casa e contatore manomesso: arrestato 53enne ad Acireale

Nella mattinata del 10 luglio, la Polizia di Stato di Acireale ha arrestato un uomo di 53 anni, per possesso illegale di un’arma da fuoco, risultata poi rubata, e ricettazione.

Ecco l’esito di un controllo seguito da attività investigativa nei confronti del 53enne, incensurato e residente in zona Balatelle.

Arma illegale e rubata in casa ad Acireale

Prima che la perquisizione cominciasse l’uomo, spontaneamente, avrebbe dichiarato di essere in possesso di 2 fucili e delle munizioni appartenute al defunto padre per i quali egli non aveva mai presentato denuncia, consegnando il tutto ai poliziotti.

Gli operatori hanno trovato anche, opportunamente nascosta in un componente di un sollevatore elettrico per auto, installato all’interno dell’adiacente officina, una pistola semiautomatica calibro 7,65 marca VESTA completa di caricatore con 3 cartucce inserite. Da una verifica negli archivi informatici della polizia, la pistola è risultata rubata da un’abitazione di Zafferana Etnea nel 2017.

E furto di energia elettrica

Nel corso del controllo, il personale operante ha constatato anche la manomissione del contatore della luce fornita all’appartamento ove si stava operando, al quale era stata applicata una potente calamita. Sul posto è giunta una squadra di tecnici ENEL il cui personale accertava facilmente il furto di energia elettrica perpetrato dall’uomo, reato per il quale è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra descritto, per la detenzione dell’arma risultata rubata e le relative munizioni, il meccanico acese è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e munizioni, nonché ricettazione della pistola calibro 7,65 marca VESTA; la pistola, i 2 fucili detenuti irregolarmente, le numerose munizioni di calibro corrispondente a fucili e pistola, il materiale per ricaricare altre munizioni (polvere da sparo e pallini) sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’uomo, dopo gli adempimenti di rito, è stato posto ai domiciliari.