L’Arnas Garibaldi brinda ai successi del 2023 e rinnova la sua missione scientifico-sanitaria

Puntuale come un orologio svizzero è arrivata, anche quest’anno, la festa dell’Arnas Garibaldi, per brindare ai dodici mesi appena trascorsi in compagnia dei bambini nati nel presidio ospedaliero di Nesima durante il 2023. L’occasione, peraltro, è stata rivestita da una veste assai speciale, trattandosi del ventesimo appuntamento con l’evento organizzato dal dipartimento Materno-infantile, diretto dal Professore Giuseppe Ettore. Come avvenuto l’anno scorso, il gioioso raduno di Natale è stato rigorosamente registrato per essere mandato in streaming nel sito istituzionale e sul profilo Facebook dell’Arnas Garibaldi. “Si tratta – dice Fabrizio De Nicola, direttore generale dell’Arnas Garibaldi – di uno straordinario incontro tra la città e l’ospedale che, da ben venti anni, induce ad un momento di riflessione sul percorso della nascita. Questo è un segnale di speranza soprattutto in un periodo, come quello odierno, in cui è forte il fenomeno della denatalità”.

Dopo l’accoglienza della Fanfara del 6° reggimento Bersaglieri della brigata meccanizzata “Aosta” e i saluti istituzionali delle autorità politiche, civili e religiose, il programma della festa, per l’occasione affidato alle cure della giornalista Valeria Maglia, è stato contraddistinto da un piccolo spettacolo e numerose sorprese, tra cui l’esibizione del Coro della Scuola Diaz-Manzoni, coordinata dalla dirigente Ivana Gualtieri, nonché tante premiazioni per coloro che sono distinti nel supporto al valore della nascita e della crescita.

Tra coloro che hanno ricevuto quest’anno il simbolo del dipartimento Materno-infantile, con specifica menzione di merito, vi sono il questore di Catania, Giuseppe Bellassai, il direttore del quotidiano ‘La Sicilia’, Antonello Piraneo, il direttore della clinica ortopedica dell’Università di Catania, professore Vito Pavone, il responsabile del Cnr Ibib di Catania, professore Enrico Parano, la pediatra dottoressa Patrizia Barone, il direttore clinica pediatrica dell’Università di Catania, professore Martino Ruggieri, la rappresentante della fondazione ‘Terre des hommes” Italia, Federica Giannotta, la responsabile Uosd reumatologia pediatrica, la presidente dell’Ordine della professione ostetrica, dottoressa Rosaria Taverna, le associazione di volontariato ‘Mani di Mamma’, ‘Diabete e Famiglia’, ‘Bambini in crescita’, il personale medico e infermieristico dell’Arnas Garibaldi che ha contribuito alle attività del Dipartimento Materno Infantile, le mamme e le coppie che hanno affrontato gravidanze ad alto rischio con esito positivo, nonché l’Accademia delle belle arti di Catania per la realizzazione del logotipo Natale a Nesima.

Il premio dedicato ad Angela Motta, indimenticata direttrice dell’Uoc di Neonatologia-tin dell’Arnas Garibaldi, è stato invece consegnato dal dott. Nino Niceforo, consorte del medico scomparso, a due bimbini nutriti attraverso il latte materno donato. Una menzione speciale, infine, è andato al giornalista Massimiliano Cavaleri, direttore del premio ‘Massimo Troisi’, per il contributo professionale e umano a sostegno dell’Arnas Garibaldi. Particolarmente toccante il messaggio dell’arcivescovo metropolita di Catania, monsignor Luigi Renna, che ha augurato un sereno Natale alla comunità catanese. “Rilanciare la famiglia – ha affermato il prelato – è un compito che riguarda tutti noi. Abbiamo la responsabilità di contribuire collettivamente alla ripresa dei più importanti valori della vita, passando indistintamente dalla nascita alla crescita”. Tra le autorità che hanno fatto sentire la propria presenza con un personalissimo videomessaggio il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, il sindaco di Catania, Enrico Trantino e il sovrintendente del Teatro Massimo ‘Bellini’ di Catania, Giovanni Cultrera. “Questa edizione della Festa – ha concluso Giuseppe Ettore – è davvero speciale, perché sancisce venti anni di lavoro e di impegno, con la nascita di oltre quarantamila bambini. Per questo vorrei ringraziare le ostetriche e i medici che collaborato giornalmente, nonché ogni singola componente del mio dipartimento e dell’intero ospedale. Festeggiare i bambini nati ogni anno, insieme alle mamme, ai papà, alle famiglie e a tutto il personale, vuole rinnovare con forza il valore della nascita”.

