Cede l’eroina al cliente, arrestato 43enne del Catanese: in casa teneva altra droga

Gli agenti hanno prima fermato il cliente e, in seguito, sono riusciti a risalire all'uomo che aveva venduto lo stupefacente.

Agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato un uomo di 43 anni per i reati di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, nel corso di mirati servizi antidroga predisposti dal predetto Commissariato, gli operatori della Squadra Volante hanno notato in via Frassino due individui nell’atto di scambiarsi qualcosa. Le due persone alla vista della Volante sono fuggite immediatamente, costringendo gli agenti a un inseguimento a piedi, a conclusione del quale uno di essi è stato raggiunto e bloccato.

Il blocco dell’acquirente

Proprio nel momento in cui è stato fermato, l’uomo ha provato a disfarsi di un involucro in cellophane, lanciandolo per strada. Ma l’oggetto è stato recuperato dagli agenti i quali hanno accertato che conteneva eroina, droga che la persona fermata dichiarava di aver acquistato poco prima, per uso personale. Per tale ragione, l’uomo verrà segnalato alla Prefettura di Catania, che provvederà a irrogare le sanzioni amministrative previste.

L’arresto del pusher

Terminata l’attività descritta, gli uomini della Volante hanno avviato le ricerche per individuare l’uomo che aveva ceduto l’eroina, riuscendo ad accertarne l’identità e raggiungendolo nella sua abitazione dove avviavano un’accurata perquisizione alla ricerca di altro stupefacente.

L’operazione di polizia giudiziaria conduceva a un risultato positivo. Infatti, gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione e altra eroina.

Sono stati altresì rinvenuti banconote, provento dell’attività di spaccio, e ritagli di cellophane per confezionare le dosi da spacciare. Avuta la certezza del commercio illegale, i poliziotti hanno arrestato il titolare dell’abitazione, peraltro già noto per i suoi precedenti specifici.

Dopo le rituali operazioni di fotosegnalamento, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo.