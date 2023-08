Arriva l’oculistica, primo reparto della provincia

Sorgerà all’interno dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, l’annuncio del commissario straordinario dell’Asp, Vincenzo Spera. Così si dirà stop ai “viaggi della speranza” a cui erano costretti i trapanesi

MARSALA (TP) – Finalmente anche in provincia di Trapani sarà disponibile un reparto di Oculistica con una unità operativa complessa, e sorgerà all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.

È quanto ha assicurato il commissario straordinario dell’Asp Vincenzo Spera, nel corso dell’incontro tenutosi a Trapani con il sindaco di Marsala Massimo Grillo: “Il nostro ospedale – ha detto lo stesso primo cittadino – sarà dotato di una sala operatoria dedicata esclusivamente all’oculistica, evitando così spostamenti fuori provincia anche per un semplice intervento di cataratta. Importante è altresì che a dirigere l’unità operativa complessa sia il dottor Antonino Mauceri, vincitore di concorso e che proviene da Sciacca, luogo in cui si sono recati tanti marsalesi per problemi oculistici”.

Spera e Grillo hanno concordato di promuovere una conferenza di servizi, alla presenza dei capi dipartimento delle cure primarie, al fine di coordinare le iniziative su importanti investimenti in ambito sanitario da parte dell’Asp e analoghi finanziamenti Pnrr ottenuti dal Comune di Marsala. Una collaborazione che sarà approfondita nel corso del prossimo incontro, già previsto nelle prossime settimane. Sarà una importante novità per l’intera Asp, che conta al suo interno ben sette ospedali, distribuiti tra Trapani, Pantelleria, Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi e Castelvetrano, ma che al momento non dà la possibilità ai propri utenti di poter curare problemi oculistici che necessitano di interventi chirurgici in provincia, senza più doversi rivolgere, alla meglio, agli ospedali di Palermo, per non parlare di molti che scelgono di allontanarsi ulteriormente.

Si tratta, infatti, di pratiche consolidate e ampiamente praticate, che vanno dalla cataratta, alle maculopatie, che possono essere trattate con chirurgia ambulatoriale, per procedere con procedure più sofisticate per la correzione dei diversi difetti della vista, dalla miopia all’ipermetropia, all’astigmatismo e alla presbiopia. Tutte pratiche per cui i centri di eccellenza riconosciuti si trovano in buona parte fuori dalla regione, senza dimenticare il centro di Messina, a cui si rivolgono molti siciliani. In tal modo, il polo ospedaliero di Marsala diventerà ancor di più riferimento per la zona, vista anche la condizione dei nosocomi in provincia.

Un esempio è l’ospedale di Alcamo, che ormai da diversi anni ha visto molti reparti chiudere e le rimaste strutture ridursi ai minimi termini, trasformando il nosocomio in pochi posti letto e una serie di ambulatori per visite specialistiche di controllo e nulla di più, sempre nell’attesa della costruzione ormai fantomatica della nuova struttura, di cui si parla ormai da decenni. Il post covid non è stato semplice neanche per l’ospedale di Salemi: pochi giorni fa il sindaco della cittadina, Domenico Venuti, si è rivolto in una lettera al commissario straordinario Vincenzo Spera, richiedendo la ripresa della piena funzionalità del nosocomio. Nodo cruciale, “la mancata riattivazione di tutti gli ambulatori attivi nel periodo pre-Covid e in parte non ancora ripristinati. Una circostanza che penalizza non soltanto la nostra città ma un intero comprensorio che vede nell’ospedale di Salemi un punto di riferimento importante nell’erogazione di servizi in ambito sanitario”.

Secondo Venuti, quindi, “il nodo di un definitivo ritorno degli ambulatori che hanno caratterizzato nel tempo l’ospedale di Salemi non è più rinviabile”, così come “non si può più attendere per il ripristino degli standard qualitativi delle altre strutture sanitarie pubbliche della provincia di Trapani”.

Vincenza Grimaudo