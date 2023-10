Commissione Bilancio, il parere sulla Riforma Province

Attività produttive, Consorzi di bonifica in agenda

Palermo – La commissione Affari istituzionali esamina i disegni di legge sulla parità retributiva di genere e svolge audizioni sulla bozza da proporre al Parlamento della Repubblica riguardo alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

La commissione Bilancio ha in agenda, tra i lavori, il parere sulla riforma delle Province.

La commissione Territorio prosegue l’esame delle norme in materia di urbanistica ed edilizia.

La commissione Cultura ha in agenda la risoluzione sulla “vertenza Consorzio Sintesi-Wind Tre” e la votazione finale allo schema di progetto di legge che mira ad abolire il numero chiuso o programmato per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie. Mercoledì la commissione ascolta i rappresentanti delle istituzioni sul tema della tutela dei lavoratori e dell’affidamento di beni e servizi della Centrale Unica di Committenza (Cuc).

Il lavoro degli educatori professionali socio pedagogici nelle Asp, le norme sullo screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale e il riconoscimento della figura del caregiver impegnano la commissione Salute.

La commissione Statuto svolge audizioni in tema di autonomia differenziata e livelli essenziali delle prestazioni (Lep).

La commissione Attività produttive lavora alle norme sull’artigianato di qualità e sui Consorzi di bonifica.

La commissione Ue svolge audizioni sullo stato di attuazione del Pnrr Sicilia, in particolare sugli interventi dell’assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana.

