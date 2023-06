Ars, Galvagno: “Su collegato no assalto diligenza, sinergia per andare avanti”

"C'è sempre l'aula per potere rimediare e per trovare le sintesi adeguate", ha detto il presidente

“Non so cosa sia accaduto in commissione Bilancio per il ddl Collegato, ma c’è sempre l’aula per potere rimediare e per trovare le sintesi adeguate. Non siamo per l’assalto alla diligenza, né per incassare risultati che non siano condivisi. Ci auguriamo la giusta sinergia per andare avanti nel più breve tempo possibile”. Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno parlando con i giornalisti prima della presentazione dei nuovi collegamenti ferroviari tra la città e l’aeroporto ‘Falcone-Borsellino’.

“Il clima dell’aula sembra abbastanza sereno – ha aggiunto- ci auguriamo che non ci siano opposizioni sterili ma costruttive. Sarà un testo condiviso. La stagione comunque non finirà con il Collegato, ci saranno altri ddl che potranno sostenere le istanze dei parlamentari. Gli annunci di battaglia delle opposizioni? Giusto che facciano il loro lavoro, ma finora hanno avuto il merito di non avere fatto opposizione strumentale. Ci auguriamo un atteggiamento di responsabilità nell’interesse di tutti”.

Galvagno: “Emendamento per risorse a città? Ne parlerò con Schifani”

“Parlerò con il presidente della Regione e con l’assessore al Turismo per capire se ci sono le risorse per potere soddisfare le legittime aspettative di chi deve affrontare una stagione importante. Taormina diventerà estremamente importante sotto il profilo turistico, è impensabile che debba essere ‘eccezionale’ rispetto ad altri. Il no a prescindere sarebbe sbagliato. Non bisogna guardare al colore politico ma al bene comune e agli appuntamenti che devono essere affrontati”, ha detto Galvagno parlando con i giornalisti che gli chiedevano della possibilità di un emendamento del governo al ddl Collegato che stanzi fondi in favore del Comune di Taormina, come chiesto nei giorni scorsi dal neo sindaco Cateno De Luca.