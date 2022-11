Ars, i deluchiani e la promessa dell'”opposizione a mani libere”

Dai voti per Galvagno alla rinuncia alla rinuncia del consigliere di presidenza: la posizione dei deputati che fanno riferimento a de Luca.

I deluchiani difendono la posizione assunta all’Ars e rivendicano il ruolo di oppositori. Ludovico Balsamo, neo eletto all’Assemblea siciliana e alfiere dell’ex sindaco di Messina, lo scrive nero su bianco, rispondendo ai tanti che hanno commentato il comportamento del gruppo utile all’elezione del presidente dell’Ars.

Il commento di Ludovico Balsamo

“Da una settimana a questa parte, tutti i giornali, ci individuavano come gli artefici della nomina dell’on Galvagno a presidente dell’ assemblea – scrive Balsamo. Oggi, secondo tale tesi, avremmo dovuto incassare la contropartita ma invece siamo rimasti l’unica realtà d’opposizione che non ha ottenuto ed accettato alcun ruolo”.

Nessun ruolo per De Luca

Nessun ruolo per il candidato presidente, secondo più votato. E’ quel che sottolinea Balsamo. “Per la prima volta nella storia del parlamento Siciliano – dice – il candidato presidente che si è piazzato secondo non ha rivendicato ed assunto la vicepresidenza ed un collega del mio gruppo, l’on Pippo Lombardo, si è perfino dimesso non appena eletto dal ruolo di consigliere di presidenza”.

I deluchiani promettono opposizione libera

“Le scelte di questa sera ci consentiranno di poter esercitare il ruolo d’opposizione a questo governo con le mani libere così come hanno richiesto gli elettori che hanno votato i candidati delle liste di Cateno De Luca – conclude Balsamo. Mentre la maggioranza inizia ad andare in frantumi per le spartizioni delle poltrone noi stasera festeggiamo la rinuncia”.