Ascolti Tv, Alberto Angela vince la serata con “Stanotte a Milano”

A Natale in tv vince la cultura: infatti “Stanotte a Milano”, il viaggio tra arte e storia nel capoluogo lombardo in versione notturna ad opera di Alberto Angela, protagonista della prima serata su Rai 1, ha avuto 3 milioni 420 mila telespettatori pari al 23,8 di share attestandosi come il programma più visto della fascia oraria. Su Canale 5 il film “Il 7 e l’8” ha raggiunto il 14.77% di share sul pubblico attivo con 2.123.000 spettatori totali. Su Rai 2 la commedia sentimentale “Natale a Castle Hart” diretta da Stefan Scaini, con Lacey Chabert e Stuart Townsend ha avuto un seguito di 1 milione 191 mila e il 7,2%, mentre su Rai 3 la commedia del 2016 diretta da Luca Miniero con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gassmann “Non c’è più religione” ha coinvolto 761mila spettatori e il 4,7%.

La Rai segnala nella notte di Rai1 il seguito registrato da “Speciale Tg1” con il documento esclusivo “Voglio vivere così… e felice Canto! Pavarotti la storia vera”, a cura di Leonardo Metalli, che ha interessato 858 mila spettatori (15,3 di share).