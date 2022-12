Ascolti tv, record per Francia-Marocco: oltre 11 milioni e 49,8% share

La vittoria del prime time è andata a Rai1, al secondo posto si è classificata Rai3 con 'Chi l'ha visto?' con 2.116.000 telespettatori

Ancora un record di ascolti per i Mondiali di Calcio in Qatar: la partita Francia-Marocco, in onda in prima serata su Rai 1, ha segnato 11 milioni 803 mila telespettatori e uno share del 49,8%. Mentre la vittoria del prime time è andata a Rai1, al secondo posto si è classificata Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’ che ha totalizzato 2.116.000 telespettatori e il 12,7% di share, superando ‘Il giardino segreto’ che su Canale 5 ha ottenuto 1.648.000 telespettatori e il 9,7%.

Fuori dal podio “Il principe dimenticato”

Appena fuori dal podio Rai2 che con ‘Il principe dimenticato’ ha conquistato 925.000 telespettatori con il 4,9% di share, mentre ‘Controcorrente Prima Serata’ su retequattro ha raccolto 761.000 telespettatori e il 5,1%. Su Italia 1 ‘Fallen’ è stato visto da 726.000 telespettatori pari al 3,6% e La7 con ‘Atlantide’ ne ha interessati 535.000 pari all 4,6%. Su Tv8 ‘Miss Christmas’ ha registrato 574.000 telespettatori con il 3% e per finire Nove con ‘Ammore e malavita’ chiude la classifica della prima serata di ieri con 239.000 telespettatori e l’1,5% di share.