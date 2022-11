Ascolti tv, Spagna-Germania la più vista: oltre 7,6 milioni di spettatori e 34,7% share

Restando nella fascia del prime time su Rai 3 “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio ha registrato 2.454.000 spettatori e l’11,3% di share

Mondiali sempre in primo piano. Ancora un record per i campionati di calcio in Qatar e uno share complessivo Rai in prima serata che ha superato il 50 per cento: la partita “Spagna-Germania” in onda ieri, domenica 27 novembre su Rai 1, è stata la più vista ad oggi, con 7.634.000 spettatori pari al 34,7% di share.

In particolare, il secondo tempo ha sfiorato gli 8 milioni di telespettatori (7.975.000 spettatori) e segnato il 35,5% di share. A seguire la trasmissione “Il circolo dei mondiali” ha registrato il 9,6% di share e 1.778.000 spettatori. Grandi ascolti anche per Belgio-Marocco in onda alle 14 sempre sulla rete ammiraglia: il 2-0 con cui i nordafricani hanno sorpreso i Diavoli Rossi è stato seguito da 3.876.000 spettatori e il 26,4% di share, mentre il 4-1 della Croazia sul Canada, in onda alle 17, ha appassionato quasi 3.925.000 e segnato il 26,6% di share. L’incontro Giappone-Costa Rica, infine, in onda su Rai 2 alle 11, è stato visto da 1.903.000 telespettatori (18,9% di share), che hanno apprezzato la vittoria dei Ticos.

Restando nella fascia del prime time su Rai 3 “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio ha registrato 2.454.000 spettatori e l’11,3% di share. A seguire, per “Che Tempo Che Fa il Tavolo” 1.793.000 spettatori con il 12,5%. Su Canale5 per il film ‘Dopo il matrimonio’ 1.941.000 spettatori e il 10,42% di share. Su Italia1 per ‘Le Iene presentano: Inside’ 729.000 spettatori e il 3,3% di share nell’anteprima; poi 1.614.000 spettatori con l’8,4% di share. Su La7 per ‘Non è l’Arena’ gli spettatori sono stati 835.000 nella presentazione (3,9%) e 780.000 nel programma (7%). Su Rai2 per N.C.I.S. Los Angeles 1.055.000 spettatori e il 4.9%. Su Rete4 per ‘Zona Bianca’ 635.000 spettatori (4,5% di share).Su Tv8 per ‘Every Breath You Take’ 158.000 spettatori e lo 0,9% di share. Sul Nove per il film ‘Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere Offeso’ 407.000 spettatori e il 2,16% di share.

Grande attenzione del pubblico anche per gli aggiornamenti sulla situazione a Ischia: Speciale Tg1- Speciale delle 7,59 ha segnato il 25,3 di share e 1 milione 444mila spettatori; Tg1-Sepolti nel fango, in onda dalle 19.20 alle 19.45 ha registrato il 17,6% di share e 3milioni 182mila spettatori, mentre Tg1-Un mare di fango, in onda alle 23 ha realizzato il 6,2% e 691mila spettatori. L’approfondimento del Tg 2 delle 9,41 “Speciale Tg2-Sommersi dal fango” è stato visto da 413mila spettatori e il 6,1% di share.