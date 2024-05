Asl Bari, indetti concorsi per 19 posti: le posizioni aperte e come inoltrare domanda

L'Asl Bari, alla ricerca di personale, ha indetto concorsi pubblici: ecco tutte le informazioni necessarie per poter accedervi

Con ddg n. 668 del 29 marzo 2024 sono indetti dalla ASL BARI i seguenti concorsi pubblici:

1. Anestesia e rianimazione – posti due;

2. Cardiologia – posti tre;

3. Chirurgia generale – posti tre;

4. Gastroenterologia – posti uno;

5. Medicina trasfusionale – posti uno;

6. Nefrologia – posti due;

7. Psichiatria – posti uno;

8. Radiodiagnostica – posti due;

9. Radiodiagnostica da assegnare alla UOSVD Neuroradiologia e

Radiologia interventistica del PO Di Venere – posti tre;

Concorsi Asl Bari, come ed entro quando inoltrare domanda

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella sezione albo pretorio – concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sara’ prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine

fissato:

1. collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari

2. selezionare sulla homepage la voce albo pretorio – concorsi/domanda on-line;

3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le

dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalita’ di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 30 dell’11 aprile 2024. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse umane – U.O.S. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo – settore concorsi – lungomare Starita, 6 – 70132 Bari – tel. 080/5842377 – 572 nei giorni di: martedi’ – dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30; giovedi’ – dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

