Asp Enna, disostruzione delle vie aeree in età pediatrica

Il progetto avviato dall’Azienda sanitaria provinciale ennese ha l’obiettivo di promuovere tra chi ha a che fare con i bambini la prevenzione attraverso la formazione, l’informazione e la consapevolezza sugli incidenti gravi e a esito fatale

ENNA – Le manovre per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e le informazioni sul tema sono state l’oggetto di un incontro formativo realizzato con gli operatori in servizio presso l’Asilo nido comunale Biricoccolo, situato nella parte bassa della città. L’iniziativa è parte integrante della Campagna di informazione e sensibilizzazione sulla disostruzione delle vie aeree in età Pediatrica avviata da Eleonora Caramanna, responsabile della Uos Educazione e Promozione della salute dell’Azienda sanitaria provinciale ennese e referente del Progetto Pp2 compreso nel Piano regionale di prevenzione 2020-2025.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Enna, con l’assessore Giuseppe La Porta e il responsabile dei Servizi educativi, Michele Schillaci. Hanno partecipato, in qualità di istruttori, i professionisti Giovanni Pastro e Davide Di Maggio.

Il progetto Disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, promosso dall’Asp di Enna secondo l’approccio nazionale di Guadagnare Salute e rivolto a genitori, pediatri di libera scelta, operatori sanitari e cittadini, mira a promuovere la prevenzione attraverso la formazione, l’informazione e la consapevolezza sugli incidenti gravi e ad esito fatale. L’obiettivo sono tutti coloro i quali si trovano a vivere e a operare in contesti in cui sono presenti bambini, al fine di apprendere adeguate modalità di riduzione del rischio di soffocamento. Tra gli obiettivi dell’iniziativa c’è anche quello di creare una rete di operatori e soggetti interessati affinché le corrette informazioni siano diffuse e permettano in tali evenienze di far scendere il numero degli incidenti.

Secondo i dati disponibili sull’argomento, le ostruzioni delle vie aeree da corpo estraneo coinvolgono soprattutto i bambini fino ai tre anni di età e sono una delle principali cause di morte. Agire tempestivamente e conoscere le manovre da eseguire sono azioni fondamentali per la prevenzione di tali eventi.