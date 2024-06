Asp Enna, prevenzione contro il caldo estivo

Attività di sensibilizzazione su iniziativa dell’Uos Educazione e Promozione della Salute Aziendale rivolta agli operatori del Distretto sanitario locale

ENNA – In linea con il “Piano Regionale per la Prevenzione degli effetti connessi alle ondate di calore”, l’Uos Educazione e Promozione della Salute Aziendale dell’Asp di Enna ha organizzato presso i propri locali un incontro informativo e di sensibilizzazione rivolto agli operatori sanitari del Distretto danitario di Enna.

In questi giorni l’Unità sta provvedendo a distribuire, in tutti i reparti dei presidi Ospedalieri e dei servizi, locandine informative contenenti, oltre alle Linee Guida proposte dal ministero della Salute, anche i numeri utili da contattare in caso di emergenza, in modo tale da essere fruibili dai pazienti degenti, dai familiari e dal personale sanitario in servizio.

La campagna di sensibilizzazione è rivolta a tutta la popolazione grazie al coinvolgimento di tutti i medici di Medicina Generale dell’Asp di Enna.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e confronto attivo tra gli operatori sanitari, sulle strategie promosse dal ministero della Salute per la gestione delle ondate di calore e per la prevenzione dei loro effetti, soprattutto della popolazione più fragile.

Nel corso dell’incontro sono state esposte le linee di intervento definite dall’Asp all’interno del Piano Operativo Locale – Estate 2024.

Questo evento rappresenta solamente una delle tante iniziative che l’Uos Epsa ha previsto per la stagione. L’Ente è guidato data dalla dottoressa Eleonora Caramanna, in sinergia con il gruppo di lavoro formato da Vera Arena, Carmen Pulvirenti e Claudia Giuffrida. La programmazione che le dottoresse hanno previsto, proprio per l’estate 2024, è stata immaginata nell’ottica della prevenzione degli effetti che il caldo ha sulla salute.