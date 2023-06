Asp Messina, Alagna “Soddisfatti per stabilizzazione 43 lavoratori”

"Abbiamo seguito le disposizioni delle normative e dell’assessorato regionale alla Salute", spiega il commissario straordinario

“Siamo molto soddisfatti, sono stati già stabilizzati 38 collaboratori amministrativi, un medico di medicina trasfusionale, quattro tecnici di laboratorio e dopo, stante il numero corposo, seguiranno presto gli Oss e infermieri e altre figure. Abbiamo seguito le disposizioni delle normative e dell’assessorato regionale alla Salute, compiendo i passaggi previsti allo scopo di procedere al più presto alla stabilizzazione del personale precario che avesse già maturato i requisiti richiesti”. A dirlo il commissario straordinario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna

“Il nostro obiettivo – prosegue Alagna – è sempre stato quello di valorizzare le professionalità acquisite da questa azienda, sulle quali, tra l’altro, la nostra amministrazione ha fortemente investito. Molti di questi lavoratori si sono distinti, in un periodo difficile caratterizzato dall’emergenza Covid e il loro supporto è stato indispensabile”. “Siamo consapevoli – conclude Alagna – che la stabilizzazione del personale precario sia uno dei tasselli fondamentali che consente di dare risposte assistenziali alle esigenze dell’utenza. Si continuerà a lavorare per implementare le figure necessarie per rendere sempre più efficiente il Sistema Sanitario Nazionale e rispondere alle necessità dei cittadini”.