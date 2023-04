Asp Palermo, oltre 330 esami nell’open day a Marineo

Domani, sabato 29 aprile, gli screening verranno effettuati a Cinisi

Sono state oltre 330 le prestazioni assicurate dagli operatori dell’Asp di Palermo nella tappa dell’Open Day a Marineo. Tantissima la gente proveniente da tutto il comprensorio che è salita a bordo dei camper della prevenzione e tantissimi coloro i quali hanno approfittato dell’iniziativa dell’Azienda sanitaria del capoluogo per aderire ai programmi di screening Un flusso continuo di persone ha fatto ingresso nell’ambulatorio della prevenzione cardiovascolare che ha effettuato 152 prestazioni, mentre sono stati 42 i bambini della fascia di età 3-8 anni che, accompagnati dai genitori, si sono sottoposti allo screening visivo. L’equipe vaccinale itinerante ha somministrato anche 15 vaccinazioni anticovid domiciliari ad utenti intrasportabili, mentre sono state 14 le vaccinazioni “tradizionali” somministrate all’interno del villaggio della salute montato in via Vittorio Emanuele.

Gli screening oncologi hanno fatto registrare complessivamente 57 esami, di cui 30 mammografie, 14 HPV Test (screening del cervicocarcinoma) e distribuiti 13 Sof Test (per la ricerca del sangue occulto nelle feci, mentre l’ambulatorio mobile per la prevenzione delle malattie infettive sessualmente trasmesse ha effettuato 19 esami.

Domani, sabato 29 aprile, i camper dell’Asp di Palermo saranno a Cinisi dove – dalle 10 alle 16.30 – in Piazza Vittorio Emanuele Orlando verrà riproposto l’ampio programma dell’Open Day Itinerante. Oltre a vaccinazioni ed esami gratuiti, gli aventi diritto potranno richiedere allo sportello amministrativo il certificato di esenzione ticket per reddito