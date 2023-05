Asp Palermo, torna l’Open day itinerante: tappa ad Altofonte

Il “villaggio della salute” verrà allestito nella centrale Piazza Falcone e Borsellino

Ad un anno di distanza, i camper dell’Open day Itinerante dell’Asp di Palermo torneranno domani ad Altofonte per un’altra giornata all’insegna della prevenzione. Rispetto alla precedente iniziativa, il programma delle prestazioni – tutte gratuite e con accesso diretto – si è arricchito degli screening: cardiovascolare, delle malattie infettive sessualmente trasmesse (HIV, Epatite C e Sifilide) e di quello visivo pediatrico, riservato quest’ultimo ai bambini della fascia di età 3-8 anni (l’attività è mirata a individuare, principalmente, ambliopia, strabismo e deficit visivi). Nell’apposito sportello amministrativo gli aventi diritto avranno la possibilità di richiedere anche il certificato di esenzione ticket per reddito.

In collaborazione con la locale Amministrazione comunale, il “villaggio della salute” verrà allestito nella centrale Piazza Falcone e Borsellino dove, dalle 10 alle 16.30, gli operatori dell’Asp di Palermo accoglieranno gli utenti del comprensorio. Il programma completo delle prestazioni prevede: 1) Mammografia (screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); 2) Pap Test o HPV Test (per donne di età compresa tra 25 e 64 anni); 3) Distribuzione del Sof Test (persone tra 50 e 69 anni nell’ambito dello screening del tumore del colon retto); 4) Screening cardiovascolare; 5) Screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (HIV, Epatite C e Sifilide); 6) Vaccinazioni anticovid e tradizionali; 7) Screening visivo pediatrico (3-8 anni); 8) Sportello amministrativo per esenzione ticket per reddito.