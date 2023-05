Assegno Unico 2023, maggiorazione per i genitori vedovi: ecco quando scatta

Importanti novità per i genitori vedovi che percepiscono l'Assegno Unico 2023. Ecco di cosa si tratta e quali sono gli importi.

Arrivano importati novità per una parte dei percettori dell’Assegno Unico. Con l’approvazione del decreto Lavoro avvenuta in Consiglio dei ministri lo scorso 1° maggio e con la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Governo ha effettuato una modifica alla norma per quanto riguarda gli importi che spettano a una categoria di soggetti.

Nel dettaglio, è stata confermata la maggiorazione dell’assegno che era stata prevista in un primo momento per quei nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori dipendenti e nell’eventualità di un genitore deceduto “al momento della presentazione della domanda per un periodo di cinque anni successivi”.

Assegno Unico genitori vedovi, cosa dice l’INPS

L’estensione degli importi era stata annunciata dall’INPS con il messaggio 724 del 17 febbraio 2023 e riguardava soltanto il periodo compreso tra febbraio 2022 e febbraio 2023. Nel messaggio, l’INPS specificava che “nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili“.

“Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta”, si legge ancora nella nota diffusa dall’Istituto di previdenza.

Assegno Unico genitori vedovi, la modifica della norma

Adesso, con l’intervento del Governo, la maggiorazione dell’Assegno Unico per i nuclei vedovili è stata estesa “con effetto dal 1° giugno 2023“. Il decreto Lavoro, tuttavia, non fa alcun riferimento al periodo precedente a tale data che, a quanto pare, rischia di non essere interessato dalla maggiorazione.

Per quanto riguarda i beneficiari, nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale viene stabilito che la maggiorazione viene riconosciuta “nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno“.

Assegno Unico genitori vedovi, le coperture

Con questa mossa, il Governo ha destinato ulteriori finanziamenti con l’obiettivo di assicurare le coperture per l’anno in corso e quelli successivi. Nel dettaglio, le coperture sono incrementate di 6,6 milioni di euro per il 2023, di 11,5 milioni di euro per il 2024, di 11,9 milioni di euro per il 2025, di 12,3 milioni di euro per il 2026, di 12,6 milioni di euro per il 2027 e di 13 milioni di euro per il 2028. Inoltre, a partire dal 2029, le risorse finanziarie conosceranno un ulteriore aumento di 13,4 milioni di euro.