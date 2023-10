VIDEO | Assenteismo “sistematico” alla Rap, oltre 1.300 episodi: 18 indagati

Un danno economico di quasi 40mila euro e misure cautelari per 18 indagati: ecco cosa è stato scoperto sulla Rap.

I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 18 indagati nelle indagini su episodi di assenteismo alla Rap, società che gestisce la raccolta rifiuti in città.

Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di truffa aggravata, false attestazioni o certificazioni e appropriazione indebita. È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’autorità giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.

Assenteismo alla Rap, 18 indagati

L’indagine, svolta dal Nucleo Operativo della compagnia di Palermo Piazza Verdi, che vede oltre 100 indagati, condotta da maggio a luglio 2021, per mezzo di attività tecniche e con servizi di osservazione e pedinamento, escussione di soggetti informati sui fatti e acquisizioni documentali avrebbe consentito di: