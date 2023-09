L’associazione musicale etnea festeggia 50 anni tra gli applausi

Domenica l’anticipo della stagione concertistica che vedrà Dutoit e Douglas al “Bellini” il 4 ottobre

“Festeggiare qui i 50 anni dell’AME è un atto doveroso verso un luogo che l’ha ospitata per tanti anni. Farlo con l’esibizione di giovani di talento rappresenta un obbligo rispetto al vero spirito che da mezzo secolo anima le nostre attività: coniugare le esibizioni dei grandi artisti internazionali con quelle delle stelle nascenti del panorama musicale”. Ha introdotto così Biagio Guerrera, presidente dell’Associazione e coordinatore del comitato di direzione artistica, il doppio concerto del Quartetto Thumós, attesa anteprima della 48a stagione concertistica dell’Associazione Musicale Etnea svoltosi ieri sera presso il cortile e i saloni barocchi di Palazzo Biscari a Catania.

Il quartetto di giovani musicisti, formato da Silvia Borghese (violino), Francesca Boscarato (violino), Sebastiano Favento (viola) e Alessandro Mauriello (violoncello), vanta già esibizioni in contesti prestigiosi lungo lo Stivale, scambi internazionali, come quello con il Royal College of Music di Londra, e ospitate radiofoniche come quella a “Voci in Barcaccia su RAI Radio 3”. “Siamo 4 ragazzi molto appassionati di musica da Camera. Ci siamo incontrati al Conservatorio di Milano e abbiamo proseguito i nostri studi all’accademia Stauffer con il Quartetto di Cremona. Abbiamo scelto il nome Thumós, una parola greca che significa anima emozionale: secondo noi è la caratteristica che più ci accomuna”.

L’esibizione, che ha coinvolto una platea eterogenea in una serata ricca di fascino, si è strutturata in due momenti. Il primo set, organizzato all’interno della rassegna nazionale Musica in Vista, si è svolto tra il verde lussureggiante del cortile del Palazzo e ha previsto l’esecuzione di due movimenti dal Quartetto in Fa maggiore di Maurice Ravel e del Quartetto n. 32 in do maggiore n. 2 di Franz Joseph Haydn. Il secondo, riservato agli abbonati, si è invece tenuto presso il Salone delle Feste del palazzo nobiliare più prestigioso di Catania e ha previsto l’esecuzione del Quartetto n. 32 in do maggiore n. 2 di Franz Joseph Haydn e il Quartetto n. 2 in la minore, op. 51 n. 2 di Johannes Brahms.

Apertura di stagione prevista il 4 ottobre

Un concerto di alto livello dunque, che ha fatto aumentare l’attesa per l’apertura di stagione prevista il 4 ottobre e che segna il ritorno della collaborazione dell’Associazione con il Conservatorio di Catania e il Teatro Massimo Bellini. Sul palco del prestigioso Teatro si esibiranno Barry Douglas, acclamato pianista britannico, e Charles Dutoit, celebrato direttore e concertista svizzero, con al suo attivo la direzione tra le più prestigiose orchestre di tutto il mondo. La bacchetta svizzera condurrà i musicisti dell’Orchestra del Conservatorio “Bellini” di Catania. “Siamo particolarmente orgogliosi del fatto – ha proseguito Guerrera – che ad aprire questa 48a stagione sarà una delle più prestigiose bacchette a livello internazionale insieme ad un grandissimo concertista. Quello del 4 ottobre, peraltro, sarà solo il primo appuntamento all’interno di un cartellone di altissimo livello che, come da tradizione dell’AME, spazierà dal mondo della musica d’arte alla world music facendo tappa in diverse location cittadine, come il teatro Sangiorgi e la Basilica Santuario di Maria Santissima Annunziata al Carmine”.

La Stagione, cui sarà possibile abbonarsi fino al 4 ottobre, proseguirà il 29 ottobre con il concerto del grande fisarmonicista Richard Galliano, noto per le sue incursioni tanto nel repertorio classico, quanto in quello jazzistico, e il 17 novembre con il sassofonista Daniele Sepe, che ripercorrerà la musica del grande compositore cileno Viktor Jara, ucciso 50 anni fa dai golpisti al seguito di Pinochet. Sarà quindi la volta dell’Ensemble Etna Contemporanea – un progetto dell’AME, già protagonista a giugno scorso di una collaborazione con il compositore statunitense David Lang – che il 7 dicembre accompagnerà con i suoi archi il duo formato da Darko Brlek (clarinetto) e Violetta Egorova (pianoforte). Il 19 gennaio 2024, invece, incursione nella tradizione musicale della Grecia e dell’Asia Minore sulle note dell’ensamble Aman Rebetiko.

Il violoncellista rumeno Andrei Ioni, talento emergente che negli ultimi anni si è aggiudicato tutte le più prestigiose competizioni internazionali, sarà poi protagonista del concerto previsto per il 23 febbraio 2024 con musiche di Bach, Hindemith e Cassad. Mentre domenica 17 marzo 2024, il violinista Hugo Ticciati, interprete tra i più riconosciuti ed originali del panorama contemporaneo, proporrà al pubblico catanese un affascinante repertorio di autori baltici contemporanei, insieme ad un ensemble d’archi del Conservatorio Vincenzo Bellini. L’ultimo appuntamento della stagione classica, che rappresenterà anche la chiusura dell’intera stagione, vedrà esibirsi, il 12 aprile 2024 il grande pianista bulgaro Ludmil Angelov sulle note di Chopin. Abbonamenti disponibili fino a 4 ottobre.