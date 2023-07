Assoro, via libera al Piano per le opere pubbliche

La Giunta comunale presieduta dal sindaco Antonio Licciardo ha approvato il Programma triennale 2023/2025

Assoro (EN) – Via libera da parte della Giunta comunale presieduta dal primo cittadino Antonio Licciardo allo schema di Programma triennale delle Opere pubbliche relative al triennio 2023/2025 e relativo elenco annuale.

19.780,478,94 euro da spendere entro il 2025 per opere pubbliche, molte delle quali già avviate ma anche da avviare ex novo.

Per il primo anno le risorse necessarie ammontano a 3,030,189.94 euro di cui 2,955,128.51 euro risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge e 75,061.43 euro per stanziamenti di bilancio.

Per il secondo anno le risorse ammontano a 14,210,289.00 euro e per il terzo anno a 2,540,000.00 euro.

Tra gli interventi da porre in essere nell’anno corrente da annoverare: i lavori per l’istallazione di macchine elettromeccaniche di prossimità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani dislocate nel territorio per un importo di 800 mila euro; lavori di riqualificazione del centro polisportivo di per i servizi di integrazione sociale per 1.089,00,00 euro; lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e miglioramento sismico, ai sensi della normativa vigente, dell’edificio scuola materna “Don Bosco” sito in via Porticella per 803.189,94 euro.

Per il secondo anno: restauro del cappellone ubicato all’interno del cimitero comunale per 710 mila euro; lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione dei condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque meteoriche, le reti e gli impianti per la pubblica illuminazione e il risanamento della via Vallone del centro storico cittadino per un mln di euro; realizzazione di un centro comunale di raccolta in c/da Spiga Fontana per un mln di euro.

Per il terzo anno da annoverare i lavori di riqualificazione urbana e costruzione delle opere di urbanizzazione primarie al servizio dell’edilizia popolare per l’importo di 1.140,000.00 euro; i lavori di riqualificazione funzionale del quartiere San Giorgio per un importo di 1.140,000,00 euro.

Il programma delle opere pubbliche attende adesso l’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale ma potrà comunque essere modificato in sede di approvazione definitiva contestualmente al bilancio di previsione ed anche alle disposizioni in materia di investimenti che verranno previste per il corrente esercizio finanziario.