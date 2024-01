Assoutenti: a novembre tariffa media Rc Auto sale a 391 euro (+7,8%)

La tariffa media effettiva pagata dagli automobilisti per assicurare una autovettura ha raggiunto i 391 euro a novembre.

Se nei primi sei mesi del 2023, al netto delle tasse, la polizza media si è attestata a 312 euro, la tariffa media effettiva pagata dagli automobilisti per assicurare una autovettura ha raggiunto i 391 euro a novembre, con un aumento del +7,8% su base annua. È quanto scrive Assoutenti in una nota.

“Le tariffe Rc auto – commenta il presidente onorario Furio Truzzi – hanno registrato una costante crescita nel corso del 2023, al punto che il prezzo medio effettivo di una polizza è salito di 29 euro a novembre attestandosi a 391 euro. Nel primo semestre 2023 la raccolta premi è in positivo per le imprese assicuratrici, raggiungendo quota 6,1 miliardi di euro con un aumento del +2,9% rispetto al corrispondente periodo del 2022. Se è vero che, a causa dell’inflazione, aumentano i costi dei sinistri, dall’altro i dati dell’Ivass certificano la forte riduzione del numero dei sinistri registrati in Italia, che nel 2022 crollano del -15,6% rispetto al 2019, portando la loro frequenza al 5,13% rispetto al 5,89% del periodo pre-covid“.

“Proprio per fare luce sull’escalation delle tariffe Rc auto, il prossimo 14 febbraio analizzeremo i dati nel corso della riunione indetta da Mimit e Commissione allerta rapida prezzi, in modo da accendere un focus sulle anomalie del mercato assicurativo italiano”, conclude Truzzi.