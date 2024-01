Dalle assunzioni ai fondi per le sagre e i campi sportivi: ecco la Finanziaria in attesa del cdm

Tutto sulla prima manovra che dopo 23 anni è stata approvata senza fare ricorso all’esercizio provvisorio: le norme della Finanziaria

Ci sono risorse per le assunzioni, stabilizzazioni di personale, aumento di giornate lavorative per i forestali e assunzioni per i figli delle vittime di violenza di genere, ma anche riforme che sembravano passate in silenzio e tanti fondi ai comuni per manifestazioni e piccoli progetti. Eccola la prima manovra che dopo 23 anni è stata approvata senza fare ricorso all’esercizio provvisorio, la prima interamente elaborata e studiata dal governo Schifani dopo le elezioni che hanno dato il via alla nuova legislatura nel novembre del 2022. Ultima incognita è quella del consiglio dei ministri che potrebbe cassare alcune norme.

Le norme per il personale



Tra le norme approvate ci sono incentivi per le imprese che assumono personale a tempo indeterminato con un contributo che è ancora maggiore in caso di siciliani che tornano nell’Isola,, ma anche la stabilizzazione dei precari Asu che rientreranno nei ranghi della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda le misure sul personale la manovra contiene una norma tanto attesa nell’Isola: ovvero la stabilizzazione del personale Asu che impiegato nel settore dei beni culturali e dei comuni. Una platea di oltre 3.600 persone che adesso potrà avere un contratto a tempo indeterminato di 24 ore settimanali. Ma la finanziaria prevede anche l’aumento delle giornate lavorative per gli addetti del settore antincendio che passano da 78 a 101. Tra le misure più rilevanti, l’Ars ha votato anche lo stanziamento di 50 milioni di euro per garantire, nel triennio 2024-26, 30 mila euro di contributi alle imprese che assumono a tempo indeterminato o trasformano i contratti a tempo determinato.

Il pasticcio della formazione



All’interno della manovra, in due commi approvati nottetempo, c’è anche la riforma del settore della formazione che non viene riconosciuta neanche dall’assessore al ramo, il leghista Mimmo Turano. In uno dei due commi si impone che tutti gli enti assumano un direttore, un tutor e un operatore di segreteria a tempo indeterminato in ogni singola sede dove operano pena la perdita dell’accreditamento. Una aggravio dei costi che non sarebbe sopportabile dagli enti piccoli e medi e che così lascerebbe spazio solo a quelli grandi. Senza il tetto ai finanziamenti e con l’obbligo di aumentare il personale e dunque le spese solo poche sigle resterebbero sul mercato, sostengono i sindacati. «Non conoscevo questa norma, che è stata presentata a notte fonda. E dunque non c’è stato il tempo di esaminarla. Non ho difficoltà a dire che avrebbe un effetto devastante. E dunque convocherò subito gli enti per verificare quali margini ci sono per risolvere in fretta l’emergenza», ha detto l’assessore Turano.

Sconti e tariffe



La manovra prevede una spinta sulla detassazione in favore dei cittadini, con gli sconti sul bollo auto: per quanti sono i regola con i pagamenti dell’imposta è prevista una riduzione del 10% a cui si aggiunge un ulteriore 10% se si decide di pagare con addebito bancario. E, grazie ad un emendamento presentato dal Pd e approvato dall’assemblea, è stata inserita la norma che interviene sull’aumento del biglietto ferroviario in Sicilia. “Il governo in occasione del rinnovo del contratto di servizio, aveva annunciato di aver stoppato il previsto aumento del 10 per cento, ma all’inizio dell’anno gli utenti hanno verificato che l’aumento è stato applicato anche se solo in misura del 5 per cento. Un costo che se pur minimo incide negativamente sui tanti pendolari costretti ad usufruire quotidianamente del servizio ferroviario”, spiega Mario Giambona.

Fondi per comuni e associazioni



All’interno della manovra, infine, anche contributi a comuni per sagre feste ed associazioni, In tutto un elenco con 110 amministrazioni che godranno di contributi grazie alla “attenzione” dei deputati di riferimento. Ristrutturazioni di campi sportivi in giro per la Sicilia, finanziamento di feste e celebrazioni (in totale 7 milioni) per la manovra che servirà a coprire le spese dell’anno in cui si potrebbe tornare la voto per le provincie e si voterà per le elezioni europee in estate.

