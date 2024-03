Foot Locker assume a Catania e in varie zone della Sicilia: le offerte attive a marzo 2024

L'azienda è alla ricerca di addetti alle vendite e di uno Store Manager. Ecco come candidarsi.

Nuove assunzioni negli store Foot Locker: ci sono offerte di lavoro per aspiranti store manager e addetti alla vendita in provincia di Catania e in tutta la Sicilia attive a marzo 2024.

Ecco i requisiti e come candidarsi.

Di seguito le posizioni attive in Sicilia per lavorare nei punti vendita Foot Locker:

Store Manager per il nuovo store Foot Locker che aprirà a Belpasso (Catania), nel centro commerciale Etnapolis .

per il nuovo store Foot Locker che aprirà a (Catania), nel centro commerciale . Addetto alle vendite (part-time): nei punti vendita di Misterbianco (Centro Sicilia), Catania (via Etnea), Belpasso (Etnapolis), Bicocca – Catania (Centro commerciale “Porte di Catania), Melilli (Siracusa), Milazzo (Messina); Messina (viale San Martino), Caltanissetta (Centro commerciale “Il Casale”).

Requisiti

Ecco i requisiti per candidarsi alle due posizioni di lavoro.

Store manager per Foot locker

Minimo due anni di esperienza in store in una realtà Retail multinazionale, modernamente organizzata, con un ruolo manageriale e di gestione diretta di Risorse.

Forte determinazione al raggiungimento dei risultati, con spiccato orientamento alla Customer Satisfaction.

Capacità di gestione e sviluppo delle Risorse del Team.

Conoscenza e capacità di lavorare in un contesto di vendita omni-channel.

Importanti capacità di analisi, di problem solving e di lettura e interpretazione dei dati commerciali.

Elevato livello di etica e integrità.

Buona conoscenza della lingua inglese.

Addetto alle vendite per Foot Locker

0-3 anni di esperienza al dettaglio.

Sicurezza e capacità di coinvolgere i clienti.

Capacità di gestire le mansioni senza necessità di supervisione.

Disponibilità flessibile, comprese le sere, i weekend e le festività.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro di Foot Locker e rimanere costantemente aggiornati sulle posizioni aperte dell’azienda, basta visitare il sito https://careers.footlocker.com/. Una volta individuata l’offerta di proprio interesse, cliccare sul pulsante “apply“. Le offerte di lavoro sono disponibili anche su diversi siti dedicati alle offerte di lavoro, come Indeed.

Foot Locker, l’azienda

Foot Locker è un’azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature, presente in 25 Paesi al mondo e con oltre 44mila dipendenti.