Attentato Mosca, l’inizio dell’attacco: il video inedito

I primi momenti dell’attacco al Crocus City Hall di Mosca in un video diffuso su Telegram. Le immagini mostrano le fasi iniziali dell’attentato condotto da un commando di uomini armati, che hanno ucciso oltre 130 persone nella sala concerti. Nella clip, si vedono persone che camminano normalmente mentre in lontananza si sentono i primi colpi esplosi dai terroristi: molti civili sono totalmente ignari e non si rendono conto di cosa accade.