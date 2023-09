L’attesa è finita: tornano “Le indagini di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” su Rai Uno

Lunedì 25 settembre andrà in onda la terza stagione della serie ambientata a Matera, una delle grandi certezze della stagione di Rai1

Tanta attesa ha finalmente una data! Lunedì 25 settembre 2023 su Rai Uno andrà in onda la terza stagione de “Le indagini di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”. La serie, ambientata a Matera, è una delle Grandi certezze della stagione televisiva di Rai Uno perché il personaggio di Imma Tataranni, interpretato da Vanessa Scalera, ha conquistato i tanti telespettatori che negli anni si sono moltiplicati e, oramai, non vedono l’ora di vedere la nuova stagione. Nonostante il tempo passato, il pubblico è stato accontentato. La terza stagione di “Le indagini di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” si basa sui romanzi “Come piante tra i Sassi”, “Via del Riscatto”, “Maltempo” e “Rione Serra venerdì” di Mariolina Venezia editi da Einaudi Editore. Vanta la regia di Francesco Amato e Kiko Rosati, una coproduzione Rai Fiction – IBC Movie – Rai Com ed è composta da quattro episodi che andranno in onda ogni lunedì per quattro settimane.

MATERA: CAPUT MUNDI PER IMMA TATARANNI

È tra le vie e i suggestivi monumenti storici di Matera che l’incorruttibile, l’implacabile e il dissacrante Sostituto Procuratore Tataranni risolve i casi più intricati grazie a una prodigiosa memoria e a metodi spesso poco ortodossi, mantenendo sempre grande umanità e graffiante ironia. Nella terza stagione, si vedrà Imma Tataranni nei celebri Sassi di Matera, nella frazione agricola La Martella, nella gravina di Laterza, suggestivo canyon in provincia di Taranto e nelle sale del Museo Archeologico Nazionale Ridola.

IL CAST

Giunti alla terza stagione, il cast è stato confermato perché è uno degli aspetti fondamentali del successo della serie. Accanto a Vanessa Scalera nel ruolo della protagonista, ritroviamo: Massimiliano Gallo (nel ruolo del marito di Imma Pietro De Ruggeri), Alessio Lapice (nel ruolo del maresciallo Ippazio Calogiuri), Barbara Ronchi (che interpreta la cancelliera Diana De Santis), Carlo Buccirosso nei panni del procuratore capo Alessandro Vitali e Cesare Bocci in quelli di Saverio Romaniello. I tanti appassionati della serie, avranno una sorpresa nel primo episodio in onda lunedì 25 settembre 2023: la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi nel ruolo di sé stesso. Sarà proprio il cantante e conduttore a scoprire la vittima del delitto su cui Imma dovrà indagare.

LA TRAMA

Cosa accadrà nella terza stagione de “Le indagini di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3”? Per rispolverare la memoria, la seconda stagione è terminata lasciando tutti con il fiato sospeso. Nella terza stagione, sono passati alcuni mesi. Imma Tataranni è impegnata nella solita routine divisa tra famiglia e lavoro. La figlia Valentina si è diplomata e ha deciso di proseguire gli studi all’Orientale di Napoli. La casa è rimasta vuota così Imma e Pietro provano ad essere la coppia di un tempo. Non dura molto questo tentativo di riavvicinamento perché Calogiuri si sveglia dal coma. Il maresciallo, però, ha un’amnesia. Secondo il medico, dovrebbe ricordare tutto con il tempo, invece Calogiuri non ha ancora acquisito la consapevolezza di essere stato innamorato di Imma. Mentre il Sostituto Procuratore non si spiega come mai, Calogiuri è agguerrito sul voler scoprire cosa è successo e chi è il mandante dell’attentato. In tutto questo, Pietro si confonde e decide di iscriversi ad un corso di pugilato in cui incontra Sara, trascinante

e brillante paleontologa. In questa stagione, assisteremo anche al nuovo innamoramento di Calogiuri che stavolta si comporta da uomo che sa cosa vuole e vuole prenderselo. Imma Tataranni si troverà nuovamente davanti ad un bivio e chiederà aiuto a chi è sempre stata accanto a lei.

DOVE E COME GUARDARE “LE INDAGINI DI IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE 3”

La serie va in onda lunedì 25 settembre 2023 su Rai Uno alle ore 21:35. È possibile vederla anche in diretta streaming su RaiPlay o recuperare l’episodio on demand sulla piattaforma targata Rai.