Auguri per la festa della mamma 2023: frasi e pensieri da dedicare

Un biglietto di auguri o un messaggio su WhatsApp, poco importa: ecco alcuni messaggi da inviare in occasione della festa della mamma di domenica 14 maggio 2023.

Domenica 14 maggio si celebra la festa della mamma 2023: è tempo, quindi, di pensare alle frasi, ai pensieri e alle poesie da inviare per fare gli auguri. O, in caso non si abbia la fortuna di avere la propria madre vicina, dedicare un pensiero sui social.

Per i “ritardatari” che devono ancora pensare a un regalo, ecco un articolo con i consigli di QdS per sorprendere la propria mamma con un regalo originale, comprato o fai-da-te.

Auguri Festa della mamma, 14 maggio 2023: frasi e dediche

Ecco alcune frasi da dedicare alla mamma in occasione della sua festa:

“Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri” (proverbio);

“Le braccia di una mamma sono più comode di quelle di qualunque altro” (principessa Diana);

“L’amore materno è beatitudine, è pace” (Erich Fromm);

“Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore” (Pier Paolo Pasolini);

“Mai nella vita troverai una tenerezza migliore, più profonda, più altruista o vera di quella di tua madre” (Honoré de Balzac).

Per chi volesse dedicare un pensiero alla madre scomparsa, anche sui social, ecco alcune frasi:

“Una madre è colei che può prendere il posto di tutti gli altri, ma il cui posto nessun altro può prendere” (Gaspard Mermillod);

“Non rattristiamoci di averla persa, ma ringraziamo di averla avuta” (Sant’Agostino);

“Mamma”, la parola più bella sulle labbra dell’umanità (Khalil Gibran).

Canzoni per la mamma

Le migliori frasi per fare gli auguri in occasione della festa della mamma si possono trarre anche dalle canzoni, italiane e internazionali, più belle. Ecco alcuni titoli:

“Viva la mamma”, un classico di Edoardo Bennato, dal ritmo travolgente e divertente;

“La più bella”, di Anna Tatangelo, per una dedica commovente in occasione della festa della mamma 2023;

“Mamma”, di Beniamino Gigli. Chi non conosce le bellissime parole: ” Mamma, solo per te la mia canzone vola; mamma, sarai con me, tu non sarai più sola”?

“Mother Love”, celebre brano dei Queen.

“In bianco e nero”, di Carmen Consoli, ideale per i rapporti mamma-figlia difficili ma comunque potenti e ineguagliabili.

E per le mamme forti, che hanno conosciuto la violenza ma hanno dato e danno amore, c’è un brano extra da suggerire per trovare frasi adatte per gli auguri: si tratta di “Vietato Morire”, di Ermal Meta.

Una poesia da dedicare

Infine, in occasione della festa della mamma 2023, una poesia da condividere o da recitare alla propria madre. Ecco alcuni titoli:

“A Mia Madre” – Edmondo De Amicis;

“Supplica a Mia Madre” – Pier Paolo Pasolini;

“La madre – Giuseppe Ungaretti”;

“La mamma” – Ada Negri, per chi “non è più giovane” ma mantiene “la voce squillante di ragazzetta”;

“Lettera Alla Madre” – Salvatore Quasimodo.

Si tratta, naturalmente, di qualche titolo per trovare ispirazione e frasi adatte da dedicare alla festa della mamma. Ne esistono infinite, perché alla bellezza della maternità quasi tutti i poeti e gli scrittori hanno dedicato almeno un pensiero, una frase o perfino libri e opere intere.

Immagine di repertorio da Pixabay