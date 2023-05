Festa per la mamma 2023, dai classici al fai-da-te: ecco alcune idee regalo

Poche idee per i regali in vista della Festa della Mamma di domenica 14 maggio? Ecco alcuni consigli adatti a tutte le esigenze.

La Festa della mamma 2023 si celebrerà domenica 14 maggio e per i figli è già tempo della classica “corsa” ai regali: c’è chi è alla ricerca dell’idea più originale, chi punta sui classici o chi si cimenta con il “fai-da-te” o con i tipici pensierini “immateriali”.

A corto di idee? Ecco alcuni suggerimenti/idee regalo per la festa della mamma.

Festa della mamma 2023, idee regalo

La prima scelta da fare è: puntare su un regalo originale o su un “grande classico” intramontabile? Per chi ha paura di sbagliare, un buon profumo, dei fiori (per chi non soffre di allergie, naturalmente), set di candele profumate o un gioiello che si accordi con i gusti della propria madre sono sempre regali graditi. Molto gettonati anche i regali per la casa (dai soprammobili ai più disparati elettrodomestici) o il giardino, capi d’abbigliamento e accessori e prodotti beauty.

Per chi è alla ricerca di un prodotto più originale, alcuni regali da considerare per la Festa della mamma 2023 potrebbero essere:

Buono regalo per una vacanza o una giornata di relax al centro benessere;

per una vacanza o una giornata di relax al centro benessere; Un kit personalizzato che permetta alla mamma di festeggiare di coltivare il proprio hobby preferito (lettura, giardinaggio, sport vari, perfino chiromanzia);

che permetta alla mamma di festeggiare di coltivare il proprio hobby preferito (lettura, giardinaggio, sport vari, perfino chiromanzia); Album con foto e ricordi , per le mamme più “sensibili” e nostalgiche;

, per le mamme più “sensibili” e nostalgiche; Gadget personalizzati (e qui c’è l’imbarazzo della scelta: targhette con il nome o una dedica, cuscini con foto, tazze personalizzate, perfino cover per il cellulare nuove o calamite);

(e qui c’è l’imbarazzo della scelta: targhette con il nome o una dedica, cuscini con foto, tazze personalizzate, perfino cover per il cellulare nuove o calamite); Cornice con foto dei figli: è un classico anche questo, ma in un momento in cui tutti i ricordi sono conservati su cellulari e pc, una “normale” cornice ha il suo fascino. Ed è sempre qualcosa di gradevole per la mamma “che ha già tutto”.

C’è anche il fai-da-te

Per chi ha tempo, preparare personalmente i regali per la Festa della mamma 2023 è una scelta bellissima e sicuramente da apprezzare. Ma cosa si può fare a mano? Con pochi “ingredienti”, anche i meno esperti possono realizzare album fotografici personalizzati, biglietti colorati con una dolce frase di auguri o una poesia per la mamma.

Chi ha particolare talento si può anche cimentare nella preparazione di un dolce o anche di un oggetto per la casa fatto a mano. Un prodotto originale, inimitabile e fatto con il cuore: nessuna madre potrebbe chiedere di meglio.

Idee low-cost o a costo zero

Pochi soldi da spendere per i regali in occasione della Festa della mamma? Nessun problema. L’importante è fare i regali con amore e affetto, poco importa la spesa. In realtà, alcune idee regalo sono perfino gratis (o quasi). Ecco alcuni esempi:

Dolce fatto in casa;

Dedica personalizzata alla mamma (anche pubblica, in radio o sui social per esempio, o in forma privata);

Fiori raccolti dal giardino, con un piccolo biglietto e frasi di auguri;

Un pranzo o alcuni “lavoretti” in casa per ringraziare la mamma del suo lavoro quotidiano;

Tempo… Prendersi del tempo da trascorrere con la mamma, per chi ha la fortuna di averla accanto, può essere un meraviglioso regalo.

Immagine di repertorio da Pixabay