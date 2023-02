Augusta, avanti tutta con la riqualificazione

Diversi gli interventi che si stanno portando a termine nel territorio comunale: dal consolidamento di Contrada Cannatello ai lavori in Piazza Belvedere, nella frazione marinara di Brucoli

AUGUSTA (SR) – Nel Comune di Augusta si stanno portando avanti alcuni importanti interventi di riqualificazione. Tra questi figurano il consolidamento corticale di Contrada Cannatello e i lavori di Piazza Belvedere nella frazione marinara di Brucoli.

Nel frattempo, sono stati ultimati da pochi giorni i lavori di riqualificazione del parco giochi di Campo Carrubba, sito in via degli Eroi di Malta, nel quartiere “Terravecchia-Paradiso”. Quest’ultimo intervento ha riguardato la riverniciatura di tutti i giochi presenti nell’area, la sostituzione di alcune parti meccaniche, la dismissione della vecchia giostra con lo scivolo, oramai in pessime condizioni, e l’installazione di una nuova con doppio scivolo e arrampicata. Infine è stata ripristinata la pavimentazione antitrauma.

“Al Campo Carrubba i nostri bimbi giocheranno in maniera più sicura – ha dichiarato il sindaco, Giuseppe Di Mare -. Sono stati sistemati e controllati tutti i giochi, sostituiti i giochi rotti con quelli nuovi e ripristinata la pavimentazione antitrauma. A breve installeremo delle telecamere e nel frattempo mi auguro che nessuno abbia comportamenti errati. Era un impegno preso in Consiglio comunale durante le variazioni di bilancio che, grazie al voto dei consiglieri di maggioranza e di alcuni consiglieri di opposizione rimasti in aula, hanno permesso oggi alla Città di avere il primo dei tanti parchi giochi ripristinato e pronto ad accogliere i nostri bimbi. Il prossimo sarà il parco giochi del ‘Domenico Costa’”.

In merito al consolidamento corticale di Contrada Cannatello, sita tra Castelluccio ed Agnone Bagni, il Comune megarese ha ottenuto un finanziamento complessivo di 833.000,00 euro da parte dell’assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana.

“Ancora una volta una progettazione della mia amministrazione viene ‘apprezzata’ dagli Enti, in questa caso la Regione Sicilia – ha commentato il primo cittadino – . È notizia infatti di qualche giorno fa che il nostro Comune ha ottenuto un finanziamento per un progetto di consolidamento corticale, migliorando la stabilità superficiale degli ammassi rocciosi corticali, in Contrada Cannatello per 833.000,00 euro”.

“Un grosso ringraziamento – ha aggiunto Di Mare – va a tutta l’Amministrazione ma soprattutto al personale comunale e al team di progettazione che, con estrema professionalità e dedizione, ci permette di partecipare e vincere ai bandi regionali e nazionali per realizzare ad Augusta tutto ciò che manca da anni e che farà fare un balzo in avanti alla nostra Città”.

Infine, proseguono gli interventi di riqualificazione di Piazza Belvedere a Brucoli, importante luogo di ritrovo, soprattutto nella stagione estiva, della frazione marinara. Detti interventi riguardano il rifacimento della pavimentazione, il rifacimento della ringhiera parapetto che la delimita e il ripristino dei cordoli delle aiuole. La spesa complessiva dei lavori ammonta a ben 35 mila e 600 euro finanziati grazie al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. I lavori, la cui conclusione era prevista entro questo gennaio, dovrebbero essere ultimati nelle prossime settimane.