Augusta, bando per l’ex convento di San Domenico

L’amministrazione megarese intende riqualificare l’immobile ed è alla ricerca di associazioni disposte a gestirlo. L’usufrutto della struttura avrà una durata massima di cinque anni

AUGUSTA – L’ex convento di San Domenico, sito nel centro storico di Augusta, da anni non viene utilizzato. L’edificio, ricostruito dopo il terremoto del 1693, fino alla fine degli anni ’70 è stato sede di alcune scuole. Successivamente è stato lasciato in stato di abbandono fino a quando non è stato oggetto di interventi di ristrutturazione che poi si sono interrotti nel 2010 a causa della mancanza di fondi.

Riqualificazione dell’ex convento di San Domenico

L’amministrazione comunale megarese ha deciso di riqualificare l’immobile e di renderlo fruibile. Per tale motivo il Comune, nell’ambito di promuovere un migliore uso del patrimonio edilizio esistente e bisognoso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attraverso il sostegno a specifici progetti rivolti all’intera cittadinanza, ha pubblicato un avviso per individuare soggetti a cui concedere, attraverso usufrutto a titolo gratuito, l’immobile assegnandolo ad associazioni od onlus che realizzeranno progetti con finalità socio assistenziali, nell’ambito dei servizi culturali, sociali, di ricerca e prevenzione, educativi, formativi, ambientali, ricreativi e associativi.

Usufrutto gratuito a fronte di un progetto di riqualificazione

“Una volta proceduto all’individuazione del soggetto – si legge nell’avviso – gli sarà concesso senza corresponsione di un canone, attraverso l’usufrutto, l’ex Convento di San Domenico a fronte della presentazione di un progetto di efficientamento, riqualificazione funzionale e ristrutturazione, attraverso fondi propri e/o attraverso contributi, sovvenzioni, donazioni, o altre forme di finanziamento, ricevuti sia da parte di privati e/o enti pubblici, sia con partecipazione a bandi pubblici che mediante il ricorso a misure agevolative previste dalle norme vigenti, previo coinvolgimento e preventiva autorizzazione degli uffici tecnici comunali, e di una proposta di utilizzo per la realizzazione di progetti specifici nell’ambito delle attività sopra enunciate”.

I richiedenti dovranno presentare progetti aventi ad oggetto l’utilizzo ed il recupero dell’immobile e volti a promuovere e sviluppare ambiti di attività rivolte all’intera cittadinanza nell’ambito dello sviluppo culturale, sociale, educativo, formativo, ambientale, di ricerca e prevenzione, ricreativo e associativo con particolare coinvolgimento dei soggetti più deboli. L’usufrutto dell’immobile avrà durata massima di 5 anni a partire dalla data di firma dell’atto. Il Comune si riserva di accordare eventuali rinnovi all’usufrutto. Alla scadenza il bene immobile sarà restituito alla piena disponibilità del Comune di Augusta, libero e sgombero da persone, cose e in buono stato manutentivo.

Sono ammesse a partecipare alla procedura di selezione organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), tutte necessariamente iscritte nel registro delle Onlus (Runts), costituite da almeno due anni. Sono esclusi dal bando partiti, movimenti politici e organizzazione che abbiano finalità di natura politica/partitica, locale e nazionale, religiosa e confessionale.

Le proposte progettuali saranno vagliate da una commissione di gara appositamente costituita. Il Comune procederà con apposito atto alla produzione dei verbali della commissione di gara e della formulazione della graduatoria finale di cui verrà data comunicazione ai partecipanti.