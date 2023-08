Augusta, furto di gioielli in casa: arrestati donna e minore

I due sono stati bloccati nell'appartamento mentre riponevano dentro una borsa svariati monili in oro e bigiotteria

Una 33enne e un 15enne, entrambi croati, sono stati arrestati in flagranza ad Augusta, nel Siracusano, dalla Polizia per furto in abitazione. I due sono stati bloccati dagli agenti nell’appartamento mentre riponevano dentro una borsa svariati monili in oro e bigiotteria, per un valore di diverse migliaia di euro.

Trovati diversi arnesi da scasso

Inoltre, sono stati trovati in possesso di diversi arnesi da scasso tra cui cacciaviti e chiavi. Dopo le formalità di rito, su disposizione dei rispettivi magistrati di turno della Procura di Siracusa e della Procura dei minorenni di Catania, entrambi sono stati posti in due strutture di prima accoglienza in attesa dell’udienza di convalida.