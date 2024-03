Augusta, gru urta impianto sportivo: cedimento al Palajonio

Stamattina si è verificato un cedimento al Palajonio di Augusta. Non ci sono stati feriti. In queste settimane è in atto la ristrutturazione.

Stamattina si è verificato un cedimento al Palajonio di Augusta. Non ci sono stati feriti. In queste settimane sono in atto i lavori di ristrutturazione. Si ipotizza che una gru abbia colpito la struttura e proprio per questo sia avvenuto il crollo. L’impianto sportivo tensostatico è molto importante per la città. Infatti molti anni fa è stato teatro della gare del campionato di Serie A della squadra di calcio a 5 di Augusta.