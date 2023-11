Augusta, lavori per riqualificare il cimitero

Affidata per sei mesi a una ditta esterna la pulizia e la cura del verde. Il sindaco Di Mare: “Nelle prossime settimane partiranno altri interventi. Inizieremo con l’asfalto nell’area est”

AUGUSTA – Con l’approssimarsi della festa di Tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Augusta si è focalizzata sul cimitero. In questi ultimi giorni, infatti, sono stati effettuati alcuni interventi che hanno riguardato il diserbo e il taglio dell’erba dei viali del cimitero. Questi lavori sono stati affidati, per la durata di sei mesi, ad una ditta esterna, la Emmegi di Augusta, che si occuperà della pulizia del cimitero per un importo complessivo di 18.000 euro.

Il primo cittadino megarese, Giuseppe Di Mare, ha dichiarato che: “La nostra idea è quella di tenere costantemente pulito il cimitero e quindi abbiamo pensato di farlo pulire da una ditta esterna perché con le forze del Comune e difficile mantenerlo. Nelle prossime settimane partiranno altri interventi di riqualificazione in un’area dove bisogna investire sempre più attenzioni per quello che rappresenta. Sappiamo che ci sono diverse criticità e stiamo pian piano cercando di affrontarle. Abbiamo affrontato il discorso delle cappelle con un approvazione straordinaria per sbloccare le tante richieste che ci sono pervenute. Le nostre attenzioni ci sono sempre in una condizione che abbiamo trovato difficile ma stiamo risolvendo le varie problematiche”.

L’assessore agli Affari cimiteriali, Concetto Cannavà, ha aggiunto: “La programmazione è l’arma vincente. Al cimitero, prima, effettuavamo gli interventi più mirati al bisogno. Adesso li abbiamo programmati per sei mesi e probabilmente proseguiremo su questo percorso. La cura che stiamo mettendo in questo settore è particolare”. “Vi sono altre attività programmate e progetti – ha concluso Cannavà – che giorno dopo giorno si vanno concretizzando: dal recupero del muro di recinzione per la parte del cimitero storico e relativi loculi, alla costruzione di nuovi loculi con una nuova visione architettonica, all’approvazione di nuove aree per la costruzione di tombe da sempre richieste dai nostri concittadini. E’ stata, inoltre, installata, la toponomastica per l’individuazione dei vari campi nella vecchia ala del cimitero”.

Per quanto riguarda la chiesa del cimitero, chiusa a causa dei danni riportati nel corso del terremoto del dicembre 1990, i due amministratori hanno detto che non potrà essere riaperta per la commemorazione dei defunti ma che si sta mettendo grande impegno per riaprila a breve. Altri interventi sono stati effettuati nell’ala est del cimitero ponendo l’asfalto. In seguito si provvederà ad asfaltare anche l’ala ovest. “L’ennesima promessa mantenuta – ha commentato il sindaco Di Mare – . Si inizia con l’asfalto dell’ala est del cimitero comunale che non era mai stata asfaltata. Siamo pronti per proseguire anche con l’asfalto nell’ala ovest e completare un’opera promessa in campagna elettorale e già oggi mantenuta”.

“Stiamo provvedendo a ridare decoro a questo luogo sacro – ha concluso il primo cittadino – . Tra le mille difficoltà che abbiamo trovato debbo ringraziare tutti gli uffici che si occupano del cimitero. Asfaltando quest’area evitiamo che tutte le persone, soprattutto quelle anziane, debbano stare attente ad evitare le buche”.