Augusta, maltrattava da anni l’ex moglie: arrestato 49enne

Dal siracusano l'ennesima storia di maltrattamenti nei confronti delle donne

Accecato dalla gelosia, pensando che nella sua abitazione ci fosse un altro uomo, un 49enne, infrangendo il vetro di una finestra ha scaricato la sua ira sulla ex moglie nonostante il sospetto si fosse rivelato infondato. Colpi di manico di piccone e bastonate per la malcapitata augustana, salvata dall’immediato intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta che hanno ricevuto una segnalazione al Numero Unico Emergenza 112.

Maltrattata e monitorata

Accompagnata dai militari presso il pronto soccorso dell’Ospedale Muscatello, i medici le riscontravano ecchimosi in varie parti del corpo, un trauma cranico e la rottura di un incisivo. Immediate sono scattate le indagini dei Carabinieri che hanno accertato che la donna, già da diversi anni, anche durante il matrimonio, era oggetto di maltrattamento, fisico e verbale, nonché le sue risorse economiche oggetto di costante controllo da parte del partner. Infine, il riscontro che l’ex marito aveva installato nel suo cellulare un’applicazione per monitorarne gli spostamenti, costringendola anche a non disinstallarla e a tenerla sempre attiva.