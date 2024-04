Augusta, al via i progetti di rigenerazione urbana

Gli interventi interesseranno le aree a sud-est del quartiere Borgata. Il sindaco Di Mare: “Abbiamo ottenuto un finanziamento di 5 mln, la città assumerà una dimensione diversa”

AUGUSTA – Prenderanno il via oggi gli interventi di rigenerazione urbana delle aree a sud-est del quartiere Borgata di Augusta. I due progetti esecutivi, approvati dall’amministrazione comunale, sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso il salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo municipale. Le aree oggetto degli interventi sono quelle di via Giuseppe Di Vittorio, piazza Mattarella, via Dogali, via Catania e sotto cavalcavia.

Alla conferenza hanno preso parte il sindaco Giuseppe Di Mare, l’assessore con delega al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e progetti europei, Valeria Coco, l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Spanò. “Questo è un giorno importante per la nostra città perché raccogliamo i frutti di una buona amministrazione – ha detto il primo cittadino -. Abbiamo partecipato ad un bando del Pnrr per la riqualificazione di parte della Borgata”.

“Siamo riusciti ad ottenere il finanziamento dell’opera per 5 milioni di euro. Annunciamo l’avvio del cantiere, che partirà martedì 9 aprile, di un progetto che darà ad Augusta una dimensione diversa e che impatterà in maniera importante con la qualità della vita della città. In quella zona, che va da via Dogali a piazza Mattarella, si riqualificherà un intera area che negli anni è stata lasciata allo sviluppo naturale. Interveniamo in quell’area realizzando la prima pista ciclabile di Augusta e riqualifichiamo l’area adiacente alla scuola Ruiz”, ha aggiunto. “I lavori verranno effettuati da una ditta augustana. Ringrazio tutti gli uffici comunali che hanno contribuito a raggiungere questo importante obiettivo”, ha concluso.

Due progetti per il quartiere Borgata di Augusta

I due progetti esecutivi sono stati illustrati, attraverso la proiezione di diapositive, da Rosario Grasso e Marcello Beccaria. Progetti che vengono fuori da uno studio di fattibilità tecnico-economico elaborato dagli uffici comunali ad opera dei tecnici del Comune, Gianfranco Passanisi, Aldo Licciardello e Orazio Mingo.

I progetti sono due anche se fanno parte di un unico contesto: il primo va da via Dogali, via Catania e il sotto cavalcavia che attualmente versa in stato di degrado con la presenza di vegetazione spontanea. La suddetta area sarà asfaltata e saranno realizzati una pista ciclabile che parte da viale Italia e si collega in via Catania. Sarà realizzato un parcheggio di 80 posti auto, un campetto di calcio, un parco giochi, una zona a verde attrezzata con panchine smart per ricaricare i telefonini, aree fitness, vari percorsi pedonali, ricariche elettriche per bici elettriche e un servizio di video-sorveglianza. Nell’area a verde è previsto un prato a raso, e la pavimentazione sarà realizzata con materiale drenante.

All’interno, ci sarà un’ulteriore area pavimentata con blocchetti di calcestruzzo, un piccolo laghetto e un nuovo impianto di illuminazione. Il tutto per una spesa complessiva di 1 milione e 700 mila euro. Il secondo progetto prevede la riqualificazione dell’area di piazza Mattarella, la ripavimentazione con aiuole e panchine in legno, la continuità della pista ciclabile che partendo da via Catania finisce in via Matteotti e passa davanti alle scuole Ruiz e Costa. Si realizzeranno 80 nuovi posti auto, sarà allargato il marciapiede e saranno allocate 60 piante. La piazza Mattarella potrà essere utilizzata per ogni tipologia di eventi e manifestazioni pubbliche. Il costo di questo secondo progetto ammonta a 2 milioni e 653 mila euro. I lavori saranno ultimati entro i primi mesi del 2025.