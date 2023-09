Augusta, riaprono i cantieri del Castello Svevo

Ripartono, dopo una lunga sosta, gli interventi di manutenzione della struttura. L’Amministrazione comunale: “Un bene prezioso che verrà riconsegnato alla città nel più breve tempo possibile”

AUGUSTA – Dopo una lunga sosta riapre il cantiere dei lavori di ristrutturazione del Castello Svevo di Augusta. Lo hanno reso noto, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta davanti all’ingresso del monumento fatto edificare da Federico II, il primo cittadino megarese, Giuseppe Di Mare, il deputato regionale, Carlo Auteri, il direttore tecnico della ditta “Lares” incaricata dei lavori, Carlo Marzio. Presenti anche alcuni assessori e consiglieri comunali ed il presidente del consiglio comunale.

“Riapre il cantiere del Castello Svevo – ha detto il sindaco Di Mare – . Grazie alla pressante azione dell’onorevole Auteri, da me più volte sollecitato, i lavori riprenderanno nei prossimi giorni. Siamo certi che questa opera fondamentale per la nostra città sarà consegnata entro i prossimi 24 mesi per la libera fruizione e di ciò ringrazio tutte le parti interessate”.

“È un’opera su cui noi ogni giorno ci impegniamo nelle interlocuzioni e nelle azioni che mettiamo in campo – ha aggiunto il primo cittadino – e sono certo che, con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, sarà riconsegnata alla nostra Augusta nel più breve tempo possibile”.

“Questo bene prezioso va ridato alla città – ha dichiarato il deputato Auteri -. Si tratta del primo lotto di lavori di 4 milioni di euro. Ringraziamo l’assessore regionale ai Beni Culturali, Francesco Scarpinato, che fin dal primo giorno che si è insediato ha dato mandato al direttore, Carmelo Bernardo, di avviare tutte le procedure necessarie alla ripresa dei lavori”.

Il direttore dei lavori, Carlo Marzio, ha illustrato gli interventi che verranno eseguiti. “Vi assicuro il nostro massimo impegno nel fare un buon lavoro e nei tempi prestabiliti – ha affermato Marzio – . Tra 24 mesi, nel settembre del 2025, il primo lotto sarà ultimato. Si tratta della parte angioina, quella più bella e meglio conservata”.

“I lavori si sono interrotti per un ripensamento sul progetto iniziale che prevedeva la demolizione del corpo carcerario – ha spiegato il direttore dei lavori -. Ma ciò era inviso a tutti e pertanto il corpo carcerario rimarrà intatto e non verrà demolito. Lo skyline resterà inalterato. Per quanto riguarda la sicurezza e la stabilità dell’edificio sono state fatte tutte le verifiche tecniche del caso ad opera di un docente universitario. Le celle site nell’area del primo lotto saranno invece demolite perché hanno un peso enorme e sono in falso rispetto ai muri portanti”.

“In questi mesi è stata effettuata una pulizia radicale dell’area esterna ed interna del castello – ha concluso Marzio -. Sono stati fatti i saggi archeologici, eseguite le demolizioni dei pavimenti dell’ala ovest e siamo pronti per fare i consolidamenti definitivi. Porteremo a termine i lavori di consolidamento e restauro dell’ala ovest del castello”.

Infine, per quanto riguarda il secondo lotto dei lavori, il sindaco Di Mare ha spiegato che: “Non esiste un problema di fondi ma di progettazione. Ci stiamo attivando insieme all’Assessorato regionale per far realizzare la progettazione. Sono ottimista sul fatto che anche il progetto del completamento dei lavori del secondo lotto si possa realizzare in tempi rapidi e completare questo sogno per la città che siamo sicuri si realizzerà”.