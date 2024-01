Augusta, stalli rosa gratis per donne e neo genitori

Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 23 mila euro per l’opera, che si inserisce nel quadro della “Mobilità sostenibile”. Il sindaco Di Mare: “L’obiettivo è ridurre i disagi a partire dalle arterie del traffico”

AUGUSTA – La città di Augusta avrà dei parcheggi più inclusivi. Infatti, nei prossimi giorni, saranno realizzati 36 stalli gratuiti riservati ai veicoli di donne in gravidanza e di genitori con bimbi fino ai due anni.

Stalli rosa ad Augusta

Con atto di indirizzo dell’11/07/2022 l’Amministrazione comunale megarese aveva disposto la realizzazione in tutto il territorio comunale di 36 stalli rosa da installare nelle arterie stradali comunali. A tal fine la Giunta comunale con delibera 292 del 29/07/2022 avente per oggetto “Mobilità sostenibile”, aveva fatto la richiesta di un contributo per stalli rosa in base alla legge 178 del 30 dicembre 2020. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dipartimento per la Mobilità sostenibile del 30/11/2022, il Comune di Augusta ha ottenuto un finanziamento ammontante complessivamente a 23 mila euro.

Il comando di Polizia municipale ha sviluppato un progetto che prevede, oltre alla realizzazione degli stalli di sosta, anche l’implementazione di una piattaforma web per il rilascio dei pass e la gestione degli stalli rosa. Il comando di Polizia Municipale ha anche emanato un ordinanza per individuare le aree per gli stalli rosa che si trovano nelle arterie di maggiore concentrazione di traffico, nelle aree contigue alle zone commerciali o mercatali.

Ecco dove saranno posizionati gli stalli rosa

Le aree individuate sono le seguenti: uno in piazza D’Astorga accanto allo stallo per portatori di handicap già esistente; due dinanzi all’ufficio Anagrafe-Giardini pubblici; tre presso il parcheggio dei Giardini pubblici in corrispondenza di via Colombo; uno in piazza Fontana; uno in piazza Fontana nei pressi dell’area di sosta dei veicoli elettrici; due nell’area a parcheggio nei pressi di viale Eroi di Malta dinanzi all’ufficio Servizi sociali; quattro a Brucoli in via Libertà di cui uno adiacente all’ufficio postale, uno adiacente ad un bar, uno nel tratto finale della via, uno adiacente alla farmacia; uno in via Roma, nei pressi di palazzo San Biagio; tre in via Principe Umberto, in prossimità delle farmacie che insistono sulla strada; due al Faro Santa Croce; due all’area di posteggio di Campo Palma; tre in viale Italia; tre in via Lavaggi; due nei pressi dell’ospedale Muscatello; uno in piazza sant’Andrea; uno in via Sacro Cuore lato ovest; uno in via Soccorso di fronte area mercatale; uno in viale Risorgimento di fronte la farmacia; uno in via Caracciolo vicino al capolinea dei Bus; uno in via Ponente vicino all’area mercatale.

Nell’ordinanza è anche riportato che viene differito “il rilascio delle autorizzazioni/pass e il consequenziale sanzionamento dal momento in cui la normativa nazionale si determinerà per l’aggiornamento del Regolamento di esecuzione del vigente Codice della strada”.

“L’obiettivo della mia amministrazione – ha dichiarato il primo cittadino, Giuseppe Di Mare – è quello di promuovere la mobilità sostenibile e ridurre i disagi a partire dalle arterie di maggiore concentrazione di traffico, nonché contigui a zone commerciali e/o mercatali, sia nel territorio urbano che in quello extra-urbano”.