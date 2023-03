Augusta, tempo di bilanci per il sindaco

Il primo cittadino, Giuseppe Di Mare ha presentato la relazione che racchiude obiettivi e risultati raggiunti nell’ultimo anno alla guida del Comune: focus su Pnrr e messa in sicurezza del territorio

AUGUSTA – L’ultima seduta del Consiglio comunale è stata l’occasione per il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, di presentare la relazione annuale con l’elenco delle attività svolte dall’Amministrazione nell’arco di tempo che va dall’ottobre del 2021 all’ottobre del 2022.

“Quello in oggetto è stato un anno contraddistinto dalle difficoltà legate all’emergenza sanitaria e all’inizio della guerra in Ucraina che ha creato difficoltà enormi anche alle pubbliche amministrazioni per motivi economici con un sensibile aumento dei prezzi – ha esordito il primo cittadino – . Abbiamo dovuto annullare alcuni interventi per l’aumento vertiginoso dei costi come è il caso della demolizione della palestra dei licei, con un aumentato del 30%, o gli interventi del Palajonio. Gli uffici comunali sono al lavoro per superare queste problematiche utilizzando le opportunità che ci vengono messe a disposizione dal governo centrale e regionale. In aggiunta vi è stata l’emergenza legata al ciclone Apollo che ha arrecato gravi danni alla città quantificati in due milioni di euro”.

“La maggiore opportunità che ci si è presentata è quella legata ai fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) dove siamo tra i comuni siciliani che hanno ricevuto più somme – ha aggiunto Di Mare – . Tra queste il finanziamento di 5 milioni di euro del progetto che riguarda la riqualificazione dell’area della Borgata che va da piazza Mattarella all’istituto Ruiz e che a breve andrà a gara. Poi vi è il progetto di efficientamento energetico del teatro comunale per 250 mila euro. Altri interventi che riguardano le scuole e gli asili nido. Abbiamo fatto un grande lavoro per la messa in sicurezza e per la manutenzione delle strade cittadine, con uno stanziamento di ben 500 mila euro, come la zona del Sacro Cuore asfaltata dopo 70 anni o la via Xiacche dove è stata riattivata l’illuminazione pubblica. In altre dobbiamo intervenire, come in via Meucci, e lo faremo a breve. È partito il servizio Asacom a totale carico del bilancio comunale con un grande sforzo che ci costa oltre 300 mila euro, ma che riteniamo corretto. Nel 2022 è ripartita la mensa, dopo tantissimo tempo, a carico dell’amministrazione comunale. Abbiamo acquisito il titolo di ‘città’ e ritrovato un orgoglio che sembrava smarrito, un riconoscimento importante per tutti gli augustani”.

“È stato anche l’anno che ha presentato grandi difficoltà per la raccolta differenziata dei rifiuti – ha proseguito – . I costi della discarica sono saliti da 100 euro a tonnellata a 380. La differenziata continua a non decollare. Stiamo puntando tutto sul nuovo bando che stiamo preparando perché riteniamo che cosi come oggi è strutturata difficilmente la percentuale di differenziata ad Augusta potrà aumentare. In base ai quartieri è molto alta al centro storico, sufficiente in Borgata, mediocre al Monte e con dei picchi negativi dello 0% sulle zone esterne come Agnone che influiscono nella media. Abbiamo abbattuto il numero di incendi rispetto al 2021 grazie ad una importante campagna di prevenzione”.

“Infine – ha concluso il sindaco – dal punto di vista culturale è stata rilanciata la festa patronale e l’estate augustana. Abbiamo risistemato i parchi giochi cittadini. Abbiamo attenzionato la tematica della depurazione delle acque. Sulle Zes c’è la nostra attenzione costante e abbiamo fatto modifiche e inserito nella perimetrazione alcune zone come San Cusumano. I lavori al campo sportivo Fontana procedono”. Nel dibattito che è seguito tutti i consiglieri di opposizione hanno criticato il sindaco perché non sarebbero stati realizzati i punti del programma elettorale e per essersi limitato al solo ordinario amministrativo.