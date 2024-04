Autismo, al Csr di Modica una giornata di “Work Aut”

Ore di festa e partecipazione a Modica, dove i giovani hanno potuto cimentarsi in attività adatte alle loro abilità. Prevista per oggi una passeggiata di comunità lungo le vie del centro

MODICA – È stata una giornata di festa quella vissuta martedì 2 aprile al Csr di Modica. “Work Aut, consapevolezza delle abilità e delle diversità” ha visto cimentarsi ai fornelli tutti i ragazzi che giornalmente seguono le attività dei Csr di Comiso, Modica, Ragusa e Pozzallo. In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, la manifestazione è stata fortemente voluta dal direttore sanitario dei centri Csr della provincia di Ragusa Giovanna Di Falco ed è stata supportata dal Comune di Modica e da altre associazioni del territorio.

Una giornata dedicata ai ragazzi e ragazze con autismo

L’evento ha previsto la realizzazione di diversi stand tematici all’interno dei quali i ragazzi e le ragazze con autismo sono stati impegnati in attività adatte alle loro abilità. Nei vari stand sono state preparate pizze, hot-dog, panini, bibite, biscotti, pop-corn e zucchero filato, e in altre aree sono stati posizionati dei gonfiabili – per la gioia dei più piccoli – e una zona per la manicure e l’estetica. Ogni stand è stato pensato per adattarsi ad un’area di competenza o di interesse dei ragazzi e nasce dalla precisa volontà di permettere al singolo di applicare le sue competenze e di intrattenersi all’interno di un contesto motivante.

All’evento hanno partecipato anche il sindaco di Modica Maria Monisteri e l’assessore alle Politiche sociali Chiara Facello. “Vorremmo sottolineare l’impegno per garantire la migliore assistenza possibile alle persone che si trovano in questa condizione ed in particolare ai più piccoli e alle loro famiglie”, hanno sottolineato il primo cittadino e l’assessore Facello.

“Siamo impegnati nel fare rete con i diversi Enti e servizi coinvolti sul territorio al fine di fare tutto quanto possibile per migliorare la vita di chi si trova in questa condizione, ma soprattutto far in modo che venga riconosciuta sin dai primi segnali, in modo che il minore possa essere inserito sin da subito in un protocollo che va dalla presa in carico da parte delle unità operative dell’Asp al supporto di insegnanti ed educatori di sostegno nelle varie fasi della crescita, insieme al sostegno alle famiglie da parte dei Servizi sociali, della rete delle associazioni, dei professionisti e dell’intera collettività. Ci rendiamo conto che c’è ancora tanto da fare ma è in corso un avviso pubblico per finanziare servizi aggiuntivi dedicati ai minori affetti dallo spettro autistico”, ha aggiunto.

Oggi si svolgerà a Modica un’altra iniziativa sul tema dell’autismo

Per rimarcare l’importanza di questa giornata, oggi si svolgerà a Modica un’altra iniziativa sul tema dell’autismo: questa mattina, infatti, scuole e associazioni, insieme alle istituzioni, si muoveranno dal Baricentro fino a Piazza Matteotti, per una passeggiata di comunità.

“All’auditorium – ha aggiunto il sindaco Maria Monisteri durante l’evento al Csr – ascolteremo insieme un brano inedito ‘The power of love’ composto da Joseph Lu, il maestro Giuseppe Lucenti, che proporrà il suo lavoro per la prima volta proprio in occasione di questa giornata”.