Auto contro motociclista a Sant’Agata di Militello, centauro in ospedale

incidente stradale nella tarda serata di ieri (2 dicembre) a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina. Per cause ancora da accertare, una automobile e una motocicletta si sono scontrate all’altezza di Cavarretta, in contrada Calarco. Nel violento impatto, ad avere la peggio è stato il conducente dei veicolo a due ruote.

L’intervento del 118

Sul luogo del sinistro, lanciato l’allarme, sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito. Poco dopo è stato deciso il trasferimento del centauro all’ospedale di Sant’Agata Militello per accertamenti. Presenti i carabinieri per i rilievi.