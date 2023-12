Moto si scontra con un’automobile a Gela, centauro in ospedale

Sul posto, lanciato l'allarme da alcuni automobilisti in transito, sono intevenuti i sanitari del 118 per soccorere il ferito

Incidente stradale nella tarda serata di ieri (30 novembre) a Gela. Per cause ancora da chiarire, una moto si è scontrata con un’automobile in via Giotto nel quartiere Margi. Nell’impatto il centauro è rimasto ferito.

L’intervento del 118

Sul posto, lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito, sono intevenuti i sanitari del 118 per soccorere il ferito. L’uomo nella caduta ha rimediato alcune contusioni ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.