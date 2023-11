Ritrovata Kimberly Bonvissuto, la 20enne di Gela rintracciata nel Lazio: ecco come sta

La giovane Kimberly Bonvissuto si era allontanata spontaneamente da casa, a quanto pare per incontrare un ragazzo.

È stata rintracciata in una località del Lazio la giovane Kimberly Bonvissuto, la 20enne di origini gelesi e residente a Busto Arsizio che era scomparsa nel nulla una settimana fa.

Il ritrovamento

La Polizia di Stato è riuscita a mettersi in contatto con la giovane, la quale si sarebbe allontanata spontaneamente da casa per una “fuga d’amore” con una persona conosciuta. A quanto pare, la giovane si troverebbe in buone condizioni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Nei giorni scorsi la Procura di Busto Arsizio aveva aperto un fascicolo modello 45 – riservato ai fatti che non costituiscono reato – in merito all’allontanamento della ragazza dalla propria abitazione.

La ricostruzione della scomparsa

Secondo la ricostruzione dei fatti, Kimberly Bonvissuto aveva abbandonato casa nel pomeriggio di lunedì 20 novembre sostenendo di dover incontrare la cugina. La ragazza avrebbe successivamente informato la madre che si sarebbe trattenuta a cena e avrebbe fatto ritorno alle 22.

In realtà, così come emerso in seguito, l’incontro con la cugina sarebbe servito come una sorta di “copertura” per riuscire a incontrare un ragazzo. Da quel momento in poi, la 20enne era sparita nel nulla fino al ritrovamento delle scorse ore.