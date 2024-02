Auto contro muro d’abitazione: 19enne muore nel Trapanese, gravissima giovane passeggera

Il giovane è spirato durante il trasporto in elisoccorso all'ospedale Civico

Tragedia questa mattina lungo le strade del Trapanese, precisamente nella zona di Via Purgatorio a Custonaci. A schiantarsi contro il muro di un’abitazione è stata un’automobile con a bordo due giovanissimi. Causa urto violento perde la vita il 19enne alla guida del mezzo, mentre versa in gravissime condizioni, presso l’ospedale l’ospedale Sant’Antonio di Trapani dove è stata trasferita la giovane passeggera. Ad intervenire sul luogo del sinistro l’elisoccorso, ma una volta a bordo, durante il volo verso l’ospedale Civico di Palermo per il ragazzo è sopraggiunta la morte.

Le possibili cause

Completamente distrutta l’automobile, mentre sul posto i carabinieri hanno effettuato i rilievi. Non è ancora dato sapere quali possano essere state le cause che hanno determinato l’incidente. Forse l’alta velocità che alla fine ha messo in difficoltà lo stesso conducente, o forse un guasto tecnico del mezzo o semplicemente una disattenzione. A quanto pare, sul quel tratto di strada spesso le auto sfrecciano ad alta velocità con gli automobilisti ignari del pericolo. Indagini in corso per risalire all’esatta dinamica del sinistro che ha strappato alla vita un giovane mettendo a repentaglio quella di una ragazza.