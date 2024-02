Incidente mortale causato da un malore, tragedia in pieno centro

I soccorsi, arrivati sul posto, non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso del 72enne.

Un automobilista di 72 anni, sembra a causa di un malore, è morto oggi a seguito di un incidente stradale verificatosi in pieno centro a Francofonte, nel Siracusano. La vittima ha invaso la corsia opposta di marcia con la propria auto, scontrandosi frontalmente con un’altra autovettura.

Vani i soccorsi, disposta l’autopsia

I soccorsi, arrivati sul posto, non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso del 72enne. Oltre al personale del 118, nel luogo dei fatti sono intervenuti anche i vigili urbani, al fine di eseguire i necessari rilievi. La salma dell’uomo è stata trasportata successivamente all’obitorio dell’ospedale di Lentini dove sarà sottoposta ad autopsia da parte del medico legale.